Ilfis. 6000 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Stricker, Eichmann, Castelli et Fuchs. Buts: 1re (0’’42) DiDomenico (Lardi, P. Berger) 1-0, 12e Dostoinov (Erni) 2-0, 26e Emmerton (Kenins) 2-1, 37e Diem (Leeger, Glauser) 3-1, 56e Bertschy (Grossmann, Junland/ 5 c 4) 3-2, 59e Pesonen (Leeger/ 5 c 6, cage vide) 4-2. Langnau: Ciaccio; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Cadoneau, Huguenin; Kindschi; Elo, Gagnon, Dostoinov; DiDomenico, P. Berger, Pesonen; Kuonen, Diem, Neukom; Rüegsegger, Randegger, N. Berger; Gerber. Entraîneur: Ehlers. Lausanne: Zurkirchen; Junland, Genazzi; Frick, Lindbohm; Trutmann, Grossmann; Nodari; Zangger, Froidevaux, Leone; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Moy, Emmerton, Kenins; Antonietti, In-Albon, Herren; Traber. Entraîneur: Peltonen. Notes: Langnau sans Blaser, Gustafsson, Punnenovs (blessés), Giliati, Johansson ni Stettler (surnuméraires). Lausanne sans Borlat, Mitchell (blessés), Barbero ni Schelling (surnuméraires). Temps mort demandé par Lausanne (60e). Lausanne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’34 à 58’59; puis de 59’43 à la fin du match). Pénalités: 3 x 2’ contre Langnau, 0 x 2’ + 1 x 10’ (Antonietti) contre Lausanne.

Très rapidement mené à la marque, Lausanne a passé sa soirée à tenter de recoller au score contre les Langnau Tigers. Les Emmentalois, finalement vainqueurs 4-2, ont mérité leur victoire et se sont offerts le droit de disputer une septième manche samedi à Malley 2-0. Le LHC sera sous pression.

Chris DiDomenico a ouvert la marque d’une déviation (du patin) après seulement 42 secondes de jeu (1e, 1-0). La réussite a toutefois été validée par les arbitres après de très longues minutes passées devant la vidéo pour décortiquer la scène litigieuse. 1-0 après moins d’une minute, soit un départ idéal pour les hommes de l’entraîneur Heinz Ehlers. Le pire scénario pour ceux de Ville Peltonen.

Les Tigres ont doublé la mise grâce à une percée fulgurante de Alexei Dostoinov, qui a battu le gardien Sandro Zurkirchen sous la transversale depuis un angle fermé (12e, 2-0). Le LHC a recollé au score peu avant la mi-match avec la complicité involontaire des Emmentalos. Un tir d‘Emmerton a rebondi sur le casque de Neukom avant de terminer sa course au fond des filets (26e, 2-1).

Dans une fin de deuxième tiers assez folle et marquée par de grosses occasions de part et d’autre, Langnau a su tirer son épingle du jeu pour inscrire un troisième but. C’est l’ex junior lausannois Nolan Diem, déjà auteur d’un doublé lors du cinquième acte, qui a dévié le puck hors de portée de Zurkirchen (37e, 3-1). Le LHC a recollé au score grâce à un but de Bertschy en powerplay (56e, 3-2). Mais les Emmentalois ont assuré leur victoire avec une réussite de Pesonen dans la cage vide (59e, 4-2).

