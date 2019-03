Il fallait avoir bien des ressources mentales pour se remettre de l’égalisation tardive de Garrett Roe (4-4, 57e). Car au moment de partir en prolongation, le vent semblait avoir tourné pour de bon. La coûteuse erreur de Mika Partanen - quelle catastrophe de relance! - aurait pu définitivement faire basculer cette soirée. Mais au retour des vestiaires, les hommes de Ville Peltonen se sont remis à patiner vers l’avant. Comme ils avaient si bien su le faire lors d’une période intermédiaire de toute beauté.

Au mérite

Et comme ils ont joué, ce sont eux qui ont provoqué leurs adversaires. Et donc les pénalités. Tout l’inverse de mardi soir, d’ailleurs. Ce n’est pas un hasard si Zoug a continué à accumuler les fautes. Si la première sanction n’a débouché sur rien de concret, la faute de Johann Morant a, elle, été lourde de conséquences puisque Lausanne a marqué sur le power-play qui a suivi. En toute logique, finalement. Car ce LHC n’aurait pas franchement mérité une défaite après une rencontre solidement gérée comme cet acte II.

Contrairement à mardi en Suisse centrale, Ville Peltonen a, cette fois-ci, pu compter sur ses quatre lignes. Surtout sur les triplettes No 2 à 4, d’ailleurs. Cet apport était nécessaire pour avoir une chance de rivaliser avec une formation zougoise qui, elle, dispose de plusieurs trios dangereux. Si la ligne de Joel Vermin, Christoph Bertschy et Mika Partanen n’a pas eu l’impact escompté, elle a été relayée par le travail admirable de celles articulées autour d’Etienne Froidevaux et Cory Emmerton.

Jeffrey manque tout de même

A court terme, tout le monde a réussi à compenser la perte quasi inestimable de Dustin Jeffrey. Mais le Canadien manque terriblement dans un secteur clé: les mises au jeu. Cory Emmerton a brillamment «fait le job» en en gagnant une grande majorité (19/28). Mais hormis le Canadien, les autres joueurs de centre se sont faits bouffer par leurs adversaires directs. Ainsi Joel Vermin (9/23), Christoph Bertschy (0/3), Etienne Froidevaux (0/3) et Loïc In-Albon (3/8) n’ont de loin pas été à la hauteur d’Emmerton.

Mais tout ceci n’est finalement que des mathématiques bien insignifiantes en comparaison de la force de caractère lausannoise en fin de rencontre. Aussi insignifiant peut-être que le protêt zougois. Car les joueurs de Suisse centrale n’ont pas signé la feuille de match et pourraient valider leur recours jusqu’à 10h ce vendredi matin. A suivre donc. (nxp)