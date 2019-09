Deux déplacements, six points, onze buts marqués, par neuf joueurs différents. La vie est belle pour le LHC. Du moins d’un point de vue comptable, où la nouvelle force de percussion collective des Lions - trois lignes potentiellement dominantes - trouve une belle caisse de résonance. Avec notamment des leaders à licence suisse qui répondent présent sur le front de l’attaque (Bertschy, Vermin, Jooris), des défenseurs offensifs qui ont déjà ouvert leur compteur (Genazzi, Junland) et des étrangers dans le coup (Emmerton en tête). De quoi prendre sereinement la route de Zurich pour un troisième déplacement d’affilée, vendredi, avant le Grand Soir et l’ouverture de la Vaudoise aréna mardi prochain face à Genève-Servette? Oui et non. Oui parce que tout roule d’un point de vue comptable. Non parce que les hommes de Ville Peltonen ont encore du pain sur la planche pour devenir une équipe qui brille par sa constance sur le plan de l'intensité.

Début de match raté (0-2) et meubles sauvés par Tobias Stephan contre un Lugano moyen vendredi dernier (victoire 5-2). Grosse frayeur mardi à Zoug (succès 6-5) après avoir mené 4-0 à la 14e et s’être ensuite arrêté de jouer (9 tirs cadrés entre la 21e et la 60e). Elle est là, la marge de progression du LHC. On attendra donc que Lausanne se retrouve face à un cador inspiré de A à Z - et non un Zoug à côté de ses patins durant un quart d’heure - pour pouvoir mieux le juger et le situer en ce début de championnat. Ce sera peut-être pour vendredi à Zurich.