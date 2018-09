Parfois, il ne faut pas chercher trop loin les explications d’une défaite. Nombre de minutes de pénalités contre FR Gottéron: 39. Nombre de minutes de pénalité contre Lausanne: 6. Les Dragons ont tout simplement été bien trop indisciplinés pour espérer autre chose qu’un immense coup pied aux fesses pour leur entrée en lice dans le championnat. La faute aussi à un jeu en supériorité numérique lausannois enfin efficace dès la troisième période. Les 1-3 et 1-4 n’ont-ils pas été inscrits avec un homme de plus sur la glace?

Est-ce à dire que cette défaite est à mettre sur le dos d’un quatuor arbitral borné? Très loin s’en faut. Les accrochages des joueurs locaux ont été bien trop nombreux et la volonté de faire les efforts nécessaires pour gagner les duels n’était tout simplement pas au rendez-vous. On pourra toujours se questionner sur la pénalité de match infligée à Jim Slater. Sa charge sur Matteo Nodari valait-elle la sanction suprême? Pas sûr. Mais ce n’est pas sur cette action de la 27e que les Fribourgeois ont perdu le match. Non, l’engagement global des Lausannois était supérieur. La production de jeu devant la cage adverse l’était aussi. Bref, le LHC a fait quasi tout juste durant 60 minutes. Dans ces circonstances, les Dragons n’avaient aucune chance de repartir avec autre chose que cette gifle pour leur entrée en lice.

Bonne lancée lausannoise

Cette belle victoire vient récompensé une équipe lausannoise qui semble déjà terriblement homogène. La compacité défensive a fait merveille et les apports de Petteri Lindbohm et Robin Grossmann devraient permettre de stabiliser une défense qui était l’une des plus désorganisées de la ligue l’an dernier.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, l’animation offensive semble déjà bien rodée comme en atteste le 0-2 de Ronalds Kenins après un redoublement de passes avec Lukas Frick. Hier soir, à Fribourg, tout a souri à des Lausannois qui ont donné les coups de patins nécessaires pour que cette entame de championnat soit couronnée de succès. Tout l’inverse de leurs contradicteurs, en somme. (nxp)