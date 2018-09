Malley 2.0, 6226 spectateurs. Arbitres: MM. Eichmann, Fonselius; Borga et Rebetez. Buts: 17e Kenins (Herren, Junland/5 c 4) 1-0. 30e Jeffrey (Herren) 2-0. 37e Diaz 2-1. 41e Herren (Jeffrey) 3-1. 47e Junland (Jeffrey, Antoniettil) 4-1. 51e Roe (Alatalo) 4-2. Lausanne: Zurkirchen; Junland, Grossmann; Genazzi, Lindbohm; Nodari, Frick; Trutmann, Borlat; Kenins, Jeffrey, Herren; Vermin, Mitchell, Bertschy; Traber, Antonietti, Leone; Simic, Froidevaux, Zangger. Enraîneur: Peltonen. Zoug: Stephan; Diaz, Stalder; Thiry, Alatalo; Zryd, Zgraggen; Morant, Haberstich; Klingberg, Albrecht, Suri; Lammer, Roe, Stalberg; Schnyder, Senteler, Widerström; Martschini, Zehnder, Simion. Entraîneur: Tangnes. Notes: Lausanne sans In-Albon (blessé) ni Schelling (surnuméraire). Zoug sans McIntyre, Schlumpf (blessés) ni Fohrler (surnuméraire). Tir sur le poteau: Grossmann (38e). Zoug sans gardien de 58’07’’ à la fin du match. Temps mort: Zoug (60e). Pénalités: 1 x 2’ contre Lausanne; 5 x 2’ contre Zoug.

Grâce à un excellent Yannick Herren (1 but, 2 assists), les Lausannois ont remporté leur troisième victoire de la saison, deux jours après leur revers concédé à Lugano. Outre leur numéro 11, les Lions ont globalement livré une prestation défensive très sobre ainsi qu’un jeu de transition particulièrement inspiré. Deux points nécessaires face à une équipe de Zoug comptant parmi les formations les plus redoutables de la ligue.

But gag de Zurkirchen

Les hommes de Ville Peltonen auraient pu s’éviter bien des tracas si Sandro Zurkirchen n’avait pas concédé un but gag en fin de période intermédiaire. Alors que le LHC avait pris deux longueurs d’avance à la mi-match par Ronalds Kenins (17e, 1-0) et Dustin Jeffrey (30e, 2-0), le gardien des Lions s’est totalement troué sur un dégagement de Raphael Diaz (37e, 2-1). Las pour le dernier rempart, l’essai anodin du défenseur zougois était cadré. Au lieu de rejoindre la pause avec deux longueurs d’avance, Lausanne est resté sous la menace des joueurs de Suisse centrale. Mais Yannick Herren n’a pas laissé planer le suspense trop longtemps puisqu’il a inscrit le 3-1 dès la 41e pour permettre au LHC de vivre une fin de rencontre plus tranquille malgré la réduction du score de Garret Roe à la 51e (4-2).

Grâce à ce succès, les hommes de Ville Peltonen restent dans la première moitié du classement avec neuf points en cinq matches. Ces trois unités récoltées sont importantes avant un week-end qui verra le LHC accueillir Davos (vendredi) et se rendre à Berne (samedi). (nxp)