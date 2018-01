Face à la lanterne rouge, les Vaudois ont pris le match par le bon bout. La lumière est venue par l'entremise d'un joueur qui semblait cristalliser tous les problèmes du club: Sandro Zangger. L'ancien Zougois était muet depuis 27 matches et n'avait marqué que trois fois jusque-là. Cette fois-ci, il a retrouvé la réussite qui l'avait fui depuis longtemps. Il s'est fait l'auteur d'un doublé après que Froidevaux ait touché le poteau (11e) puis après avoir mystifié Benjamin Conz entre les jambières (23e).

Les hommes de l'entraîneur Yves Sarault ont su contenir les Léventins, qui n'ont pas encore remporté un match dans le temps réglementaire en 2018. Jonas Junland a assuré le succès dans le but vide bien que les Lausannois aient évolué en infériorité numérique à ce moment-là. Les Vaudois ont fêté ainsi un troisième succès lors de leurs quatre dernières sorties.

La situation de Fribourg Gottéron était brûlante jusqu'à 2'24'' de la fin du temps réglementaire. Les hommes de Mark French étaient alors menés 0-1 suite à un but de Marc Marchon dès la 8e minute. Les Fribourgeois ont alors buté sur un Lukas Boltshauser qui voulait sans doute montrer à ses dirigeants qu'ils avaient eu tort de ne pas lui faire confiance et d'avoir engagé le Canadien Kevin Poulin. Malheureusement pour le gardien zurichois, il a finalement commis une erreur sur le tir de Cervenka à la 58e minute. Les Fribourgeois avaient assuré l'essentiel.

Dans les tirs au but, Mottet a apporté un deuxième point à Gottéron grâce à son doublé. Cette unité supplémentaire a une valeur précieuse alors que tout se resserre autour de la barre même si Lausanne est toujours à six points de Fribourg et Genève-Servette. (si/nxp)