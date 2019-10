On ne sait pas si Dustin Jeffrey possède des manies ou non. Au premier abord, on aurait plutôt tendance à dire que non. Mais à le voir tourner aux alentours d’un point par match de manière quasi systématique depuis son arrivée à Lausanne lors de la saison 2016-2017, il y a tout de même de quoi avoir des doutes.

Avant la rencontre d’hier contre Lugano, le Canadien avait disputé 153 matches de saison régulière en Suisse et avait inscrit… Devinez… 153 points, évidemment. Depuis le début de la saison pourtant, «DJ» semble être dans le mauvais rythme. Dix matches et seulement quatre unités. De quoi doucement faire tendre la moyenne en-deçà du réglementaire point par match.

Pour y remédier, le joueur de centre a réalisé son meilleur match de l’exercice lors du beau succès lausannois contre Lugano avec trois points. Ouf, la moyenne ne passe pas en-dessous de 1,00 point par match! Cette histoire de stats est très certainement un «truc de journaliste».

Le «bon vieux» Jeffrey

Mais ce soulagement est par contre bien réel pour le joueur et son équipe. Car sans un Dustin Jeffrey dominant, c’est tout l’échiquier du Lausanne HC qui commence à être brinquebalant. Surtout que l’absence de Cory Emmerton force déjà Ville Peltonen a remanier sa colonne vertébrale en plaçant Cody Almond au centre.

La bonne forme de Dustin Jeffrey est donc primordiale pour que les Vaudois puissent continuer de régater en tête de classement. A Langnau déjà, c’est lui qui a inscrit le 1-2 synonyme de «but de la victoire». Contre Lugano, il a réalisé un doublé qu’il a encore complété avec une passe décisive pour le 5-2 de Petteri Lindbohm en fin de match.

Il semble donc que le «bon vieux» Dustin Jeffrey soit de retour après ce début de saison largement moins bon que ses standards. Il a désormais marqué 156 points en 154 matches disputés en Suisse. En ces temps incertains, c’est bon de savoir que certains choses sont immuables.

Grégory Beaud, Lausanne