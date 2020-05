Au Lausanne HC comme dans la plupart des autres clubs, la majorité du staff est au chômage partiel. Une façon de limiter les dégâts économiques causés par la crise du coronavirus. «En coulisses, nous nous sommes affairés pour répondre à cette crise qui a stoppé brutalement nos activités, en réorganisant nos services, en remplissant toutes les exigences des diverses autorités pour bénéficier des aides spécifiques et limiter l’impact, forcément colossal, de cette pause forcée sur notre groupe et nos sociétés», a communiqué mercredi le LHC sur son site internet, quelques instants après les annonces du Conseil fédéral.

Joint par téléphone, le CEO du LHC, Sacha Weibel, demeure inquiet pour l’avenir du club lausannois et du hockey suisse dans son ensemble. Les annonces faites mercredi par le Conseil fédéral, avec notamment la reprise des entraînements pour les effectifs professionnels dès le 11 mai et une interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes jusqu’au 31 août, n’ont pas convaincu le dirigeant lausannois.

Le jeu en vaut-il la chandelle?

«J’attends du gouvernement des réponses claires, j’aimerais qu’on nous explique clairement pourquoi toutes ces mesures sont prises», explique le CEO du LHC. «Ces mesures sont drastiques et j’aimerais obtenir de véritables arguments pour les justifier. Les coûts qu’elles vont engendrer seront énormes. La reprise des entraînements en équipe? C’est super, mais cela m’avance à quoi s’il n’y a pas d’entrées financières pour assumer tous les coûts que cela engendre.»

Avec l’autorisation d’ouverture des restaurants dès le 11 mai, ceux de la Vaudoise Aréna seront-ils prêts à accueillir des clients dans une dizaine de jours? «Les restaurants peuvent rouvrir, c’est bien, mais pour certains le fait de rouvrir sous les conditions imposées ne vaut même pas la peine financièrement, peste Weibel. Il faut d’abord que nous procédions à une estimation des coûts que cela engendrera avant de le décider.»

Cyrill Pasche