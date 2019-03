«Ce soir, on réveille cet ours endormi.» Telle fut hier la banderole déployée par les supporters bernois avant l’entrée en jeu de leur équipe. Les Ours ont répondu présent: déterminés et agressifs, ils ont mis les Biennois sous pression dès les premiers coups de patin. Leur récompense est tombée sous la forme du premier but de la rencontre signé Jan Mursak (7e, 1-0). Une poignée de secondes avant la réussite du Slovène, Damien Riat venait de voir son tir s’écraser sur le poteau des buts défendus par Leonardo Genoni.

Le CP Berne a doublé la mise grâce à Andrew Ebbett en supériorité numérique. Le Canadien a au passage inscrit son premier but des play-off (14e, 2-0) et permis à son équipe de rejoindre les vestiaires à la première pause avec une avance de deux buts. En deuxième période, les Seelandais ont connu de bonnes séquences et se sont créés plusieurs occasions de recoller au score, comme lorsque le défenseur Anssi Salmela a touché le poteau (31e). Les Bernois ont fait preuve de davantage de réalisme: Untersander, démarqué au deuxième poteau, a inscrit le numéro trois sur un service de Mark Arcobello (36e, 3-0).

Damien Brunner, à la réception d’une passe de Robbie Earl, a redonné un peu d’espoir aux Selandais (48e, 3-1). Mais Gregory Sciaroni (53e, 4-1) s’est empressé de redonner trois longueurs d’avance au CP Berne. Arcobello a ajouté un cinquième but en powerplay (55e, 5-1) avant que le capitaine du HCB, Mathieu Tschantré, réduise la marque (57e, 5-2). Mursak a marqué un dernier but dans la cage vide (59e, 6-2). L’acte IV aura lieu mardi dans le Seeland. Bienne mène désormais 2-1 dans la série.

Berne – Bienne 6-2 (2-0 1-0 3-2)

PostFinance-Arena. 17 031 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Lemelin (E-U), Tscherrig, Kaderli et Wüst.

Buts: 7e Mursak (Ebbett, Andersson) 1-0, 14e Ebbett (Rüfenacht, Moser/ 5 c 4) 2-0, 36e Untersander (Arcobello, Blum) 3-0, 48e Brunner (Earl, Fuchs) 3-1, 53e Sciaroni (Gerber) 4-1, 55e Arcobello (Andersson, Ebbett/ 5 c 4) 5-1, 57e Tschantré (Künzle, Forster) 5-2, 59e Mursak (Ebbett, Untersander/ 4 c 5, cage vide) 6-2.

Berne: Genoni; Burren, Almquist; Untersander, Blum; Andersson, Gerber; Krueger, Marti; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Grassi, Ebbett, Mursak; Sciaroni, Heim, Scherwey; Berger, Brügger, Bieber. Entraîneur: Jalonen.

Bienne: Hiller; Kreis, Salmela; Fey, Forster; Moser, Maurer; Petschenig; Riat, Diem, Künzle; Pedretti, Pouliot, Rajala; Brunner, Fuchs, Earl; Schmutz, Neuenschwander, Hügli; Tschantré. Entraîneur: Törmänen.

Pénalités: 3 x 2’ contre Berne, 6 x 2’ + 1 x 10’ (Schmutz) contre Bienne.

Notes: Berne sans Haas, Kämpf, Kamerzin (blessés), C. Gerber, Fogstad, Boychuk (surnuméraires). Bienne sans Egli (blessé), Kärki, Lüthi ni Sataric (surnuméraires). Tirs sur le poteau: Riat (7e), Salmela (31e). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’24 à 58’41). (nxp)