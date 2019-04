1. Une rigueur défensive retrouvée

Hésitant et fébrile en début de série, le CP Berne est de nouveau solide comme un roc défensivement. «Lorsque nous entrons dans leur zone de défense, nous avons l’impression de nous retrouver devant un mur», a expliqué l’attaquant du HC Bienne, Damien Brunner, après l’acte IV remporté 5-2 par les Ours. Depuis la troisième manche, samedi dernier, le SCB a retrouvé sa structure et son organisation défensive.

2. Une hargne retrouvée

Après le troisième acte perdu 6-2 à Berne, le coach du HC Bienne, Antti Törmänen, a dit ce qui suit: «l’équipe qui en voulait le plus a gagné le match». Le raccourci est facile, mais il illustre tout de même bien la différence entre ce CP Berne timoré lors des deux premières manches et celui beaucoup plus agressif des deux derniers duels. Les Bernois ont recommencé à gagner la majorité des duels à la bande et ont même ajouté une pointe d’agressivité dans leur jeu.

3. Des leaders retrouvés

Simon Moser, Thomas Rüfenacht, Tristan Scherwey et Andrew Ebbett: les quatre leaders du SCB ont retroussé leurs manches au cours des deux derniers matches. Le capitaine Simon Moser illustre le «Kampfgeist» du SCB. L’Emmentalois a été immense mardi soir à Bienne (deux buts). Après une saison compliquée, Rüfenacht est subitement redevenu le joueur de play-off qu’il a été par le passé: c’est lui qui a marqué l’important but du 0-2 mardi à la Tissot Arena. Scherwey a retrouvé son punch tandis qu’Ebbett, à la peine en quarts contre GE Servette, vient de comptabiliser 1 but et 5 assists lors des deux derniers matches! Ces quatre hommes-clé ont rappelé avec la manière pour quelles raisons ils ont eu tant de succès en play-off ces dernières années.

4. Une pointe d’arrogance retrouvée

Le CP Berne a retrouvé toute sa confiance et ne s’est pas gêné de le faire savoir à ses adversaires. Tristan Scherwey - une seule pénalité dans la série - a pris un malin plaisir à affûter les joueurs biennois mardi, Julian Schmutz en tête. Idem pour le Canadien Andrew Ebbett, tout sourire devant l’attaquant du HCB Damien Riat (voir ci-dessous). Quant à l’incontournable Thomas Rüfenacht, même s’il n’est plus aussi «agité» que par le passé, il maîtrise toujours aussi bien le «trash-talk» des play-off. Titré à deux reprises au cours des trois dernières saisons, le SCB peut bien se permettre de prendre le rival cantonal de haut. Pour l’instant en tout cas, cela semble porter ses fruits.

5. La chance du bon côté

Un tir sur le poteau de Damien Riat a précédé l’ouverture du score de Jan Mursak 13 secondes plus tard lors de l’acte III. Un but curieux (puck dévié par un plexiglas) a permis au SCB de prendre l’avantage mardi à Bienne lors de la quatrième manche de la série. La chance, ce facteur souvent oublié, s’est semble-t-il invitée dans le camp bernois depuis deux matches. Et jusqu’ici, l’équipe qui a dégainé en premier a toujours remporté la partie. Ce fut le cas pour les Biennois lors des deux premiers matches. Les joueurs de la capitale ont ouvert la marque lors des deux suivants. Et jeudi soir lors de l’acte V? (nxp)