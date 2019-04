Le CP Berne n’a laissé aucun répit au EV Zoug en première période. Les Ours ont rapidement touché la cible en supériorité numérique grâce à une déviation du capitaine Simon Moser consécutive à un tir de l’Américain Mark Arcobello depuis la ligne bleue (4e, 1-0). Zoug a égalisé grâce à Carl Klingberg, qui a bénéficié de la complicité bien involontaire du gardien Leonardo Genoni (8e, 1-1).

Un tir direct d’Arcobello a permis au SCB de reprendre l’avantage (9e, 2-1) avant que Tristan Scherwey, en contre-attaque, ajuste la lucarne pour le 3-1 (13e). Les deux formations n’ont pas réussi à trouver la faille en deuxième période. Reto Suri, qui avait fait l’impasse sur l’acte II après sa blessure subie au premier match, a vu son tir finir sa course sur le poteau peu avant la deuxième pause (38e).

Menés de deux buts dans la dernière ligne droite, les Zougois ont joué leur va-tout et repris le dessus en troisième période. Un but annulé de Scherwey (57e, hors-jeu) leur a brièvement redonné espoir avant qu’Arcobello ne classe l’affaire grâce une quatrième réussite dans la cage vide (58e). Les Bernois se sont appuyés sur leur solidité défensive pour gérer leur avance et valider leur deuxième gain dans cette finale. L’acte IV aura lieu samedi à Zoug. Le CP Berne mène 2-1 dans la série.

Berne - Zoug 4-1 (3-1 0-0 1-0)

PostFinance-Arena. 17 031 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Wiegand, Stricker, Wüst et Kaderli.

Buts: 4e Moser (Arcobello, Untersander/ 5 c 4) 1-0, 8e Klingberg (Everberg, Roe) 1-1, 9e Arcobello (Andersson) 2-1, 13e Scherwey (Mursak, Haas/ 5 c 4) 3-1, 58e Arcobello (5 c 6, cage vide) 4-1.

Berne: Genoni; Burren, Untersander; Krueger, Blum; Andersson, B. Gerber; C. Gerber; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Boychuk, Mursak, Ebbett; Sciaroni, Heim, Scherwey; Berger, Haas, Bieber; Kämpf. Entraîneur: Jalonen.

Zoug: Stephan; Morant, Diaz; Schlumpf, Zgraggen; Thiry, Alatalo; Zryd; Klingberg, Roe, Everberg; Martschini, McIntyre, Suri; Lammer, Senteler, Simion ; Leuenberger, Albrecht, Schnyder; Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

Pénalités: 2 x 2’ contre Berne, 6 x 2’ contre Zoug.

Notes: Zoug sans Flynn (surnuméraire). Berne sans Grassi, Kamerzin (blessés), Almquist (suspendu), Brügger, Kämpf ni Marti (surnuméraires). Tir sur le poteau: Suri (38e). But de Scherwey annulé pour un hors-jeu (57e). Zoug sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’48 à 57’57). (nxp)