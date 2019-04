Zougois et Bernois ont atteint la première pause sans parvenir à trouver la faille. Si les Ours sont partis très forts dans ce deuxième acte, les joueurs de Suisse centrale se sont créés les occasions les plus dangereuses en début de match, avant que la tendance ne s’inverse en fin de période.

Avec Gaëtan Haas

Les Bernois pouvaient compter pour cette deuxième manche sur les retours au jeu du blessé de longue date, Gaëtan Haas, ainsi que de Thomas Rüfenacht. Quant à l’attaquant canadien Zach Boychuk, aligné une seule fois en demi-finale, il a retrouvé la glace en raison de la suspension du défenseur suédois Adam Almquist. Dans le camp zougois, Reto Suri, blessé suite à la vilaine charge d’Almquist au match précédent, manquait à l’appel.

L’ouverture du score est tombée dès la reprise. Haas, l’un des Bernois les plus en vue jusque-là, a démontré qu’il n’avait pas perdu son sens du but. Le centre international a pu tromper Tobias Stephan sur un service de Matthias Bieber (24e, 0-1). L’égalisation n’a pas tardée. Les Zougois ont exploité leur première séquence de powerplay. Masqué, le gardien Leonardo Genoni n’a rien pu faire face au puissant tir de l’Américain Garrett Roe (28e, 1-1). Les Ours ont repris les devants en contre-attaque grâce à Jan Mursak (31e, 1-2) mais les Zougois ont exploité une autre séquence de powerplay (et une mauvaise relance de Genoni) pour inscrire le 2-2 grâce au Suédois Dennis Everbeg (40e, 2-2).

Réussite justement annulée

Les deux formations, qui se sont rendu coup pour coup en troisième période, ont dû se départager en prolongation. Les Bernois croyaient avoir remporté la mise après moins de deux minutes de jeu dans le temps additionnel lorsque Tristan Scherwey a glissé le puck au fond des filets. Une réussite justement annulée car inscrite du patin (62e). Cela n’a finalement été que partie remise: moins de trois minutes plus tard, Gregory Sciaroni trouvait la faille après 268 secondes de jeu en prolongation (65e, 2-3). Une réussite validée cette fois-ci. Grâce à cette victoire à l’extérieur, le CP Berne a égalisé à 1-1 dans la série. L’acte III aura lieu mardi dans la capitale.

Zoug – Berne 2-3 ap (0-0 2-2 0-0 0-1)

Bossard Arena. 7200 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Wiegand, Hebeisen, Castelli et Kovacs.

Buts: 24e Haas (Bieber) 0-1, 28e Roe (Alatalo/ 5 c 4) 1-1, 31e Mursak (Ebbett/pénalité différée) 1-2, 40e Everberg (Roe/ 5 c 4) 2-2, 65e Sciaroni (Heim) 2-3.

Zoug: Stephan; Morant, Diaz; Schlumpf, Zgraggen; Thiry, Alatalo; Stalder, Zryd; Klingberg, Roe, Everberg; Martschini, Flynn, Simion; Leuenberger, Senteler, Lammer ;Zehnder, Albrecht, Schnyder. Entraîneur: Tangnes.

Berne: Genoni; Krueger, Blum; Burren, B. Gerber; Untersander, C. Gerber; Marti; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Boychuk, Mursak, Ebbett; Sciaroni, Heim, Scherwey; Grassi, Haas, Berger; Bieber. Entraîneur: Jalonen.

Pénalités: 2 x 2’ contre Zoug, 5 x 2’ contre Berne. Notes: Zoug sans Suri (blessé) ni McIntyre (surnuméraire). Berne sans Andersson, Kamerzin (blessés), Almquist (suspendu), Brügger ni Kämpf (surnuméraires). But du patin de Scherwey annulé (62e). (nxp)