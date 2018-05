Patrick Fischer, quelle est la recette pour battre le Canada? À ce niveau, les équipes sont finalement assez semblables. Nous devrons nous inspirer de notre victoire face à la Finlande. Nous avons fait beaucoup de très bonnes choses. Défensivement, nous avons intérêt à ne pas leur laisser le moindre espace. Avec Connor McDavid, ils possèdent probablement le meilleur joueur du monde. Mais lorsque nous aurons le puck, nous ne devrons pas avoir peur de jouer au hockey. Mettre de la pression sur leur arrière-garde grâce à notre vitesse. Les Canadiens n’aiment pas ça. Elle est tout de même impressionnante, sur le papier, cette équipe… Ils sont très forts, c’est une évidence. Dans les matches à élimination directe, c’est encore une autre affaire. Ils savent être incroyablement agressifs. C’est dans leur mentalité. À nous d’être prêts à relever le défi. Finalement nous devrons trouver le bon équilibre. Nous devrons les respecter mais pas trop. Éprouvez-vous un sentiment de revanche dans ce vestiaire après deux derniers tournois mitigés? Non. C’est une autre équipe. Il ne reste que quatre joueurs du mondial 2017 et huit ou neuf des Jeux olympiques. Nous sommes ici pour bien jouer et nous le faisons depuis le début du tournoi. Toutefois, nous savons que dans notre sport il faut également un peu de chance pour que la victoire choisisse son camp. Est-ce la première équipe de Suisse qui a du succès en jouant un jeu offensif? Vous savez, au bout du compte, la défense et le power play font la différence. Sur ce dernier point, nous bénéficions de nombreux joueurs de NHL qui nous aident beaucoup dans la vitesse d’exécution et la précision. Mais l’an dernier à Paris, nous avons déjà joué vers l’avant avec un certain succès puisque nous avions battu la République tchèque et le Canada. À nous de nous en inspirer sur cette demi-finale.

Vous vous demandez combien de buts vont marquer les Canadiens ce soir à la valeureuse troupe de Patrick Fischer? Vous fermerez les yeux à chaque incursion du prodigieux Connor McDavid dans la zone suisse? Faites seulement. Ce soir, dans le vestiaire de l’équipe de Suisse, l’heure ne sera pas à la crainte. Surtout pas après avoir réalisé une prestation d’une solidité admirable face à la Finlande en quart de finale (3-2).

Contre une nation présumée plus forte, la sélection nationale a assumé ses ambitions nouvelles. Cette équipe a une haute estime d’elle-même et ne s’en cache pas. Jeudi, c’était elle, la grosse équipe sur la glace et non le double champion du monde (1995 et 2011). «Nous ne sommes plus les petits Suisses, nous a martelé Nino Niederreiter, le leader de cette formation qui n’a pas froid aux yeux. Petit à petit, nous devenons une nation crédible aux yeux des meilleurs.»

Génération décomplexée

Cette crédibilité naissante a pris racine en 2013 avec la médaille d’argent ramenée de Stockholm. «Cela a changé beaucoup de choses, a remarqué Patrick Fischer. Pas dans le regard des autres, mais dans nos têtes.» Le sélectionneur national en veut pour preuve l’attitude résolument conquérante de ses joueurs au Danemark. «Cette deuxième place a mis dans l’esprit des Suisses qu’il ne fallait plus avoir peur. Dans un sport de contacts comme le hockey, si tu joues pour ne pas te faire mal, tu as déjà perdu. Si par contre tu y vas avec l’envie de gagner et de la confiance en toi, tu as tes chances.»

Si le tournoi quasi parfait réalisé à Stockholm en 2013 est encore dans toutes les mémoires, il ne faut pas minimiser la portée du match de ce soir. Aujourd’hui est un jour historique pour l’équipe de Suisse qui n’a disputé que trois demi-finales de championnat du monde (1992, 1998 et 2013). Mais ce tournoi danois ne sert pas qu’à dépoussiérer les livres d’histoire. Il a surtout servi de tournant dans les mentalités. Plus question désormais de frapper à la porte des quarts de finale en s’excusant de vouloir participer à la fête. Non! Jeudi, cette sélection plus physique et plus robuste convoquée par Patrick Fischer a carrément enfoncé la porte des quarts de finale pour obtenir le droit de défier le Canada.

Les jeunes internationaux (25 ans de moyenne d’âge) sont devenus des hockeyeurs professionnels dans un monde «Post 2006». Après la victoire face au géant à la feuille d’érable lors des Jeux olympiques de Turin (2-0). Ils se sont émancipés dans une ère où se défaire du Canada ne représente pas un impensable exploit ou un rêve inavouable. «Ce jour-là, nous nous sommes rendu compte que c’était possible, nous a confié Grégory Hofmann, 13 ans à l’époque. Les deux buts de Paul DiPietro, ce sont des images qui marquent.» Cette génération décomplexée n’a pas connu les roustes à répétition. Les relégations dans le groupe B. Les problèmes de comportement de Salt Lake City (deux joueurs renvoyés pour sorties nocturnes et abus d’alcool).

«Garder la tête haute»

À l’image des chefs de meute Tristan Scherwey et Noah Rod, la Suisse ne se cache pas au moment d’enchaîner mise en échec sur mise en échec. «Les Suisses ont trop souvent été les agressés, nous a confié Scherwey. C’est une question de mentalité. Cela doit évoluer.»

Qui mieux que l’âme du CP Berne, club qui transpire la confiance, pour incarner cet état d’esprit dans la tête de chacun de ses coéquipiers? Il suffit de le regarder sur le banc ne serait-ce que trois minutes pour se rendre compte de la hargne qui habite l’ailier. «À chaque fois que tu mets un patin sur la glace, tu dois avoir envie de faire mal à ton adversaire. Ce n’est que comme ça que l’équipe aura du succès.»

Au moment où ils quitteront leur vestiaire, les internationaux suisses seront mentalement prêts à regarder les Canadiens droit dans les yeux. «Nous devrons garder la tête haute, remarque Noah Rod. Être prêts à jouer pour gagner ce match.» Et prêts à assumer une identité nouvelle, aussi. Promis, aucun ne fermera les yeux devant un shoot de Connor McDavid, le joueur le plus prestigieux des unifoliés. (Le Matin)