L'histoire entre Mark Streit et le Canadien de Montréal pourrait s'arrêter plus vite que prévu. A en croire les informations de Sportsnet, les Québécois souhaiteraient activement échanger l'international helvétique.

Repêché en juillet dernier, le défenseur d'Englisberg n'a pas marqué le moindre point lors de ces deux matchs joués cette saison et affiche un différentiel de -2. Le retour de blessure de David Schlemko pourrait bien sonner le glass du chapitre de Mark Streit au Québec.

La saison passée, Mark Streit avait inscrit six buts et livré 16 assists avec les Flyers de Philadelphie et les Penguins de Pittsburgh. (Le Matin)