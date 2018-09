Mark French peut souffler. Ses joueurs aussi. Mais personne n’aura l’outrecuidance de bomber le torse. Certes Fribourg a signé un week-end parfait sur le plan purement mathématique en décrochant ses deux premiers succès de la saison. Mais pour manière, et c’est aussi ce qui importe lorsque l’on a des ambitions, il faudra repasser. Si les trois points récoltés à Bienne avaient une certaine valeur sur le marché du jeu, que dire de cette victoire chiche contre un adversaire qui n’aurait pas dû faire le poids? Que même s’il doublé son capital points, Fribourg ne rassure personne.

A Bienne, le Dragon a joué 40 bonne minutes de hockey. Chez lui, face au néo-promu, qui évoluait de surcroît avec seulement deux étrangers et sans son ministre de la défense Timo Helbling, il n’aura séduit que pendant deux minutes. Les deux premières durant lesquelles Sprunger et Holos ont créé l’illusion que la soirée serait prolifique. La suite? Elle a ressemblé à une invraisemblable reculade. Habitué à piocher depuis le début de la saison, la mariée s’est-elle vue trop belle le temps d’une soirée?

Mark French n’a visiblement pas apprécié, et on le comprend, le spectacle proposé. Au coup de sirène libérateur, il a convoqué ses ouailles, sans doute pour rappeler certaines vérités et pour les inviter à une certaine modestie au moment de se présenter face aux médias.

Ces trois points heureux ne vaudront plus grand chose dans quelques semaines si Fribourg ne corrige pas très rapidement certaines carences. On ne peut pas être dominé pareillement dans les bandes par un adversaire exsangue sans que certains “ponceurs” ne fassent l’économie d’un mea culpa. (nxp)