Il n’y a pas eu de surprise à Voyeboeuf. Le HC Winterthour, une des pires équipes de la Ligue, a été écrasé dans les grandes largeurs. Le Canadien Jonathan Hazen gardera peut-être le puck de cette rencontre, lui qui a compilé une fiche d’un but et quatre assists en l’espace de 29 minutes de jeu! Le HCA est la deuxième attaque et la meilleure défense de SL, avec seulement 8 buts encaissés au soir de la 6e journée.

La Chaux-de-Fonds est quant à elle tombée de haut, aux Mélèzes. Les Neuchâtelois du haut ont largement subi la loi d’Olten (3-6) et se sont fait doubler au classement par leur adversaire du soir. Les «Souris » menaient tranquillement 1-5 à l’entame de la troisième période, avant de lever quelque peu le patin, devant plus de 2000 personnes.

A noter la belle victoire de Langenthal à Kloten (4-5, hat-trick de Dal Pian), qui permet à la formation de Haute Argovie de passer enfin au-dessus de la barre. Les «Aviateurs» sont quant à eux quatrièmes, mais comptent deux matches de moins. (nxp)