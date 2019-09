Battu vendredi à Ambri (3-1), surpris samedi à domicile par Lugano (3-4 après prolongation), le HCB n’a récolté qu’un tout petit point au terme de son «week-end tessinois». Voilà, c'est fait: le HC Bienne a connu son premier coup de mou de la saison.

Les Seelandais peuvent s’en vouloir d’avoir manqué le coche samedi, alors que tout était pourtant en place pour assurer trois unités: un powerplay qui a fait mouche à deux reprises (Schneider et Salmela), presque deux fois plus de tirs générés que Lugano dans le temps réglementaire (39-22), puis un penalty manqué (Schneider, 62e) et un lancer sur le poteau (Hügli, 63e), le tout en l’espace d’une poignée de secondes en prolongation. La sanction, sous forme de boomerang, ne s’est pas fait attendre trop longtemps. Les Tessinois, qui avaient déjà produit deux buts après avoir tiré cinq fois au but en première période, ont inscrit le but gagnant sur leur première occasion de qualité dans le temps additionnel (Ohtamaa, 64e). Le HCB, samedi, a eu droit à une bonne et précieuse leçon de réalisme.

Deux matches, une seule unité. Evidemment, cela fait un peu tache et n’aide pas à aller de l’avant au classement. Pas de quoi tout remettre en question malgré tout. Hier encore, les Seelandais ont démontré que leurs bases et leur fond de jeu sont solides. Tout ira sans doute beaucoup mieux lorsque Toni Rajala retrouvera son sens du but. Le Finlandais, qui a démarré la saison sur les chapeaux de roues, est bien peu inspiré par les temps qui courent…

Cyrill Pasche, Bienne