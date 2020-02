Vainqueur 4-0 face au CP Berne samedi soir, le HC Bienne n’a pas réussi à ramener de points de son déplacement dominical à Zurich, où les unités spéciales des deux formations ont été particulièrement performantes en première période: trois des quatre buts inscrits lors du premier tiers l’ont été avec un homme en plus.

Les Seelandais ont marqué deux fois à 5 contre 4 (6e, Ullström et 17e, Hügli) tandis que les Zurichois ont riposté à 4 contre 3 par l’intermédiaire du topscorer Pius Suter (12e). Si les deux formations ont rejoint les vestiaires à égalité à la première pause (2-2), les Lions ont pris le large en deuxième période. Krüger, servi sur un plateau par Bodenmann n’a eu qu’à glisser le puck dans la cage vide (33e, 3-2). Pettersson, ensuite, a profité d’une passe hasardeuse de Forster à la ligne bleue offensive pour marquer le 4-2 en solitaire (38e).

Le gardien Paupe, titularisé à la place de Hiller, a encore eu davantage de travail lorsque le Suédois Ullström a écopé d’une pénalité majeure suite à un coude de canne au visage de Chris Baltisberger. A 30 secondes de la fin de la pénalité de cinq minutes, les Zurichois ont marqué le 5-2 grâce à un tir direct imparable de Pettersson (44e).

A quatre matches de la fin de la saison régulière, le HC Bienne pointe toujours au 5e rang du classement. Les Seelandais affronteront Lausanne vendredi, avant de recevoir Davos et Zurich puis de se déplacer à Langnau pour leur dernier match. CYP

Zurich Lions – Bienne 5-2 (2-2 2-0 1-0)

Hallenstadion. 9807 spectateurs.

Arbitres: MM. Wiegand, Kaukokari, Kaderli et Altmann.

Buts: 6e Ullström (Rantakari/ 5 c 4) 0-1, 9e Diem (Pedretti, Simic) 1-1, 12e Suter (Pettersson, Noreau/ 4 c 3) 2-1, 17e Hügli (Fuchs, Brunner/ 5 c 4) 2-2, 33e Krüger (Bodenmann, Trutmann) 3-2, 38e Pettersson (Sigrist) 4-2, 44e Pettersson (Roe/ 5 c 4) 5-2.

ZSC Lions: Guntern; Noreau, Marti; Geering, P. Baltisberger; Trutmann, Berni; Meier, Sutter; C. Baltisberger, Roe, Suter; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; Pettersson, Diem, Sigrist; Simic, Schäppi, Pedretti. Entraîneur: Grönborg.

Bienne: Paupe; Rathgeb, Forster; Sataric, Kreis; Rantakari, Fey; Fuchs, Ullström, Rajala; Riat, Pouliot, Hügli; Brunner, Cunti, Künzle; Tschantré, Nussbaumer, Kohler; Gustafsson. Entraîneur: Törmänen.

Notes: ZSC Lions sans Blindenbacher, Prassl, Wick, Ortio (blessés) ni Jaakola (surnuméraire). Bienne sans Lüthi, Moser, Salmela, Ulmer, Neuenschwander (blessés) ni Schneider (surnuméraire). Tir sur le poteau: Schäppi (8e).

Pénalités: 4 x 2’ contre ZSC Lions, 3 x 2’ + 1 x 5’ (Ullström) + pénalité de match (Ullström) contre Bienne.