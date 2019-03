A quoi ça tient, un match… La ligne entre la victoire et la défaite, ou en tout cas entre un bon et un mauvais départ, a été extrêmement fine hier soir. Le HC Bienne n’est pas passé bien loin de rééditer le coup des deux premiers actes, lorsqu’il avait à chaque fois dégainé le premier. On jouait à peine depuis sept minutes lorsque Damien Riat a tout fait juste: un premier coup de patin pour se démarquer, une feinte toute en finesse pour s’ouvrir le chemin des buts. Son envoi est venu s’écraser à l’intersection du poteau et de la transversale au lieu de terminer dans la lucarne des buts défendus par Leonardo Genoni.

Une poignée de secondes plus tard, en contre-attaque, le Slovène Jan Mursak trompait Jonas Hiller juste au-dessus de l’épaule. Une question de précision, de chance ou de malchance aussi. Qui sait ce qu’il serait advenu de ce CP Berne si fragiles lors des deux premiers actes de la série s’il n’avait pas, cette fois-ci, ouvert la marque en premier?

Un tournant?

C’est désormais 2-1 au lieu de 3-0 dans la série en faveur du HC Bienne. Les Seelandais restent dans une position confortable face aux grands favoris de la capitale. Mais ils devront toutefois démontrer qu’ils ont les épaules pour rebondir rapidement après cette deuxième défaite seulement en huit matches de play-off, la première en demi-finale. La quatrième manche, mardi à Bienne, prendre des allures de test gigantesque pour le HCB. Il pourrait assurément s’agir d’un tournant dans cette série.

Ce revers dans la capitale ne devrait toutefois pas faire perdre le sommeil à Antti Törmänen: signe encourageant, ses hommes, comme leurs des deux manches précédentes, ont continué de se crééer des occasions de première qualité. Le CP Berne, de son côté, a rempli sa mission: il était dos au mur sur sa glace, il est parti très fort et a assumé son statut de favori. Mais cette équipe a-t-elle encore une vitesse supplémentaire, ou a-t-elle déjà atteint son maximum? Le duel de mardi devrait déjà apporter les premiers éléments de réponse. (nxp)