Le HC Bienne avance un peu trop lentement au goût du directeur sportif, Martin Steinegger. «Trois points en deux matches, ce n’est pas assez», a ronchonné l’architecte du HCB avant de s’engouffrer dans l’ascenseur qui mène au parking, hier soir tard à la Tissot Arena après la victoire 4-3 après prolongation face aux ZSC Lions.

Une unité ramenée de Langnau lundi, deux points gagnés de haute lutte 24 heures plus tard seulement à domicile contre le leader du championnat. Le HCB avance lentement, et le directeur sportif a entièrement raison sur ce point. Au cours des cinq dernières sorties, dont quatre ont lieu depuis mardi passé, les Seelandais n’ont validé qu’une seule victoire à trois points. C’était vendredi dernier, à domicile contre le rival cantonal du CP Berne. Un succès acquis dans le «money time», avec ce coup de canon de Toni Rajala à 18 secondes de la fin du temps réglementaire.

Si le bilan comptable des cinq derniers matches n’est pas satisfaisant (seulement six points sur les quinze unités en jeu), les hommes de l’entraîneur Antti Törmänen, en gagnant hier en prolongation grâce à un but de Jason Fuchs inscrit à 64 secondes du gong, ont au moins réduit l’écart avec le leader zurichois. Le HCB ne pointe plus qu’à cinq points de la première place du classement. Autre point positif, comme à Langnau lundi (égalisation de Damien Riat à 5’39’’ de la fin), les Biennois ont su combler leur déficit dans les derniers instants du temps réglementaire. Hier contre Zurich, c’est à 215 secondes de la fin du troisième tiers temps qu’ils ont réussi à égaliser (grâce à Marc-Antoine Pouliot en supériorité numérique) avant de remporter la mise dans le temps additionnel. La preuve que cette équipe a des ressources et ne perd pas ses moyens dans les moments-charnières d’un match.

Si sa position au classement (2e) et les faux-pas des adversaires directs lui offrent aujourd’hui le luxe de se permettre de ne pas carburer à plein régime, le HCB ferait bien d’améliorer sensiblement sa moyenne de points par match lors des deux dernières sorties avant la pause d’une dizaine de jours dévolue aux équipes nationales. Ambri se présentera dans le Seeland vendredi, avant que la troupe de Törmänen ne se déplace à Lugano le lendemain.

Cyrill Pasche, Bienne

Bienne – Zurich Lions 4-3 ap (1-0 1-0 1-3) Tissot Arena. 5543 spectateurs.

Arbitres: MM. Hebeisen, Müller, Altmann et Wolf.

Buts: 8e Salmela (Cunti/5 c 4) 1-0, 26e Künzle 2-0, 41e Roe (Pettersson, Noreau/5 c 4) 2-1, 42e Berni (Pettersson) 2-2, 48e Wick (Schäppi) 2-3, 57e Pouliot (Fuchs, Rathgeb/ 5 c 4) 3-3, 64e Fuchs (Fey) 4-3.

Bienne: Paupe; Rathgeb, Forster; Fey, Salmela; Moser, Kreis; Sataric; Cunti, Pouliot, Rajala; Tschantré, Ullström, Kessler; Riat, Fuchs, Künzle; Ulmer, Neuenschwander, Kohler. Entraîneur: Törmänen.

Zurich Lions: Flüeler; Noreau, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Blindenbacher, Sutter; Pettersson, Roe, Suter; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; C. Baltisberger, Sigrist, Wick; Brüschweiler, Schäppi, Pedretti; Sigrist. Entraîneur Grönborg

Notes: Bienne sans Brunner, Gustafsson, Hügli, Lüthi (blessés), Schneider (surnuméraire) ni Karaffa (avec les juniors élites). Zurich sans Prassl, Simic, Diem (blessés) ni Ortio (surnuméraire). But de Suter annulé suite à une obstruction sur le gardien (63e).

Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 5 x 2’ contre Zurich Lions.