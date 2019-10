Au Hallenstadion, les choses se sont compliquées pour les Biennois dès la mi-match. Ils ont certes pris les devants pour la deuxième fois de la soirée grâce à un penalty consécutif à une faute sur Mathieu Tschantré et transformé avec la manière par le spécialiste Toni Rajala (26e, 1-2). Mais le but égalisateur des Lions, inscrit par Pius Suter au rebond (32e, 2-2), a donné des ailes aux Zurichois. Les hommes du coach suédois Rikard Grönborg n’ont plus quitté la zone de défense seelandaise jusqu’à la deuxième sirène, forçant même Antti Törmänen à faire usage de son temps mort après 34 minutes de jeu. Une statistique, celle des tirs cadrés, démontre de manière éclatante à quel point les Biennois ont souffert durant ce laps de temps: 19 lancers à… un en faveur des Zurichois en deuxième période!

En contre

Après ce passage à vide, les Seelandais ont toutefois réagi en troisième période. Alors qu’ils connaissaient une phase de jeu positive, ils ont pourtant été surpris en contre-attaque après une perte de puck de l’Autrichien Peter Schneider à la ligne bleue offensive. La sanction est immédiatement tombée à l’autre bout de la patinoire lorsque Denis Hollenstein a inscrit le 3-2 et permis aux ZSC Lions de mener au score pour la première fois de la soirée (50e, 3-2). Le quatrième but, marqué par Fredrik Pettersson d’un tir direct en powerplay (53e, 4-2), a permis aux Zurichois d’aborder la fin de match avec une marge de sécurité.

Cette défaite dans le temps réglementaire n’arrange pas les affaires des Biennois, battus pour la troisième fois de suite en championnat. Le HCB accueillera Lausanne vendredi avant de se déplacer à Zoug samedi. Un programme très compliqué en perspective.

Zurich Lions - Bienne 5-2 (1-1 1-1 3-0)

Hallenstadion. 7970 spectateurs.

Arbitres: MM. Wiegand, Hungerbühler, Fuchs et Gnemmi.

Buts: 5e Pouliot (5 c 4) 0-1, 20e (19’32) Pedretti (Noreau) 1-1, 26e Rajala (penalty) 1-2, 32e Suter (Roe/ 4 c 4) 2-2, 50e Hollenstein (Trutmann, Bodenmann) 3-2, 53e Pettersson (Roe/ 5 c 4) 4-2, 60e Prassl (Trutmann/ 5 c 6, cage vide) 5-2.

Bienne: Hiller; Moser, Kreis; Fey, Forster; Sataric, Salmela; Hügli, Pouliot, Rajala; Riat, Cunti, Tschantré; Schneider, Fuchs, Kohler; Neuenschwander, Gustafsson, Karaffa; Wüest. Entraîneur: Törmänen.

Zurich Lions: Flüeler; Noreau, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Sutter; Suter, Roe, Wick; C. Baltisberger, Prassl, Pettersson; Hollenstein, Diem, Bodenmann; Simic, Schäppi, Pedretti; Sigrist. Entraîneur Grönborg

Notes: Zurich Lions sans Blindenbacher, Krüger (blessé). Bienne sans Brunner, Künzle, Lüthi, Rathgeb ni Ulmer (blessés). Tir sur le poteau: Pouliot (16e). Temps mort demandé par: Bienne (34e). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’52 à 59’52).

Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich Lions, 4 x 2’ + 1 x 10’ (Hügli) contre Bienne.