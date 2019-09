Cent soixante-quatre jours après la désillusion du septième match de la demi-finale des play-off perdu dans la capitale, le HC Bienne a pris une douce revanche face au CP Berne en s’imposant 1-2 après les tirs au but. Jonas Hiller a été parfait devant ses filets, tandis que Michael Hügli et Toni Rajala ont chacun marqué leur penalty.

Mais avant de s’adjuger deux précieux points tout au bout du suspense, le HC Bienne n’a pas eu d’autre choix que de faire le dos rond en début de rencontre. Les champions de Suisse en titre ont d’entrée de jeu mis la formation d’Antti Törmänen sous pression. Les Biennois, qui enregistraient les retours au jeu de Jason Fuchs et Michael Hugli, n’ont dû leur salut qu’à la grosse performance de leur gardien Jonas Hiller dans les dix premières minutes.

But biennois un peu contre le cours du jeu

Si les débats se sont équilibrés par la suite, c’est un peu contre le cours du jeu que les Seelandais ont ouvert la marque. Le défenseur Samuel Kreis, de la ligne bleue, a trouvé la faille et permis au HCB d’ouvrir le score avant la première pause (15e, 0-1). Les Bernois ont égalisé en deuxième période grâce à Ramon Untersander. Le défenseur des Ours a échappé au marquage de Hügli pour égaliser avec l’aide de ses patins (32e, 1-1). Les joueurs de la capitale ont repris le dessus en troisième période et ont été les plus proches de faire basculer la rencontre, comme lorsque le défenseur Beat Gerber a touché le poteau (58e).

Après 60 minutes de jeu dans le temps réglementaire, les deux équipes avaient déjà tiré au but 86 fois (47-39)! Les Biennois ont galvaudé une occasion en or en prolongation, lorsqu’ils ont évolué durant 120 secondes avec un homme en plus. Dans une rencontre animée, les deux formations ont bouclé les 65 minutes de jeu avec un total de… 96 tirs (49-47)!

Samedi soir, le HCB accueillera l’autre rival bernois, les Langnau Tigers. Rentré des Etats-Unis hier dans la journée, Damien Riat jouera son premier match de la saison après avoir participé au camp d’entraînement des Washington Capitals. Un renfort bienvenu pour l’équipe seelandaise, toujours privée de Damien Brunner. L’attaquant a été opéré à un poignet avec succès et manquera à l’appel pour les trois prochains mois.

Berne - Bienne 1-2 tab (0-1 1-0 0-0)

Postfinance-Arena. 16 321 spectateurs.

Arbitres: MM. Wiegand, Lemelin (Can), Fuchs et Gnemmi.

Buts: 15e Kreis (Fey) 0-1, 32e Untersander (Arcobello, Blum) 1-1.

Tirs au but: Pestoni - , Hügli 0-1, Praplan -, Rajala 0-2, Mursak -, Fuchs -, Arcobello -.

Berne: Schlegel; Untersander, Blum; Andersson, B. Gerber; Burren, Koivisto; Krueger, C. Gerber; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Praplan, Mursak, Berger; Sciaroni, Ebbett, Pestoni; Grassi, Heim, J. Gerber. Entraîneur: Jalonen.

Bienne: Hiller; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Sataric, Salmela; Fey; Tschantré, Pouliot, Rajala; Hügli, Cunti, Künzle; Schneider, Fuchs, Karaffa; Ulmer, Gustafsson, Lüthi. Entraîneur: Törmänen.

Pénalités: 3 x 2’ contre Berne, 4 x 2’ contre Bienne.

Notes: Berne sans Scherwey (camp NHL avec Ottawa), Bieber ni Kämpf (blessés). Bienne sans Brunner (blessé), Neuenschwander (malade), Riat (ménagé) ni Tanner (Swiss League). Tir sur le poteau: Fuchs (16e), B. Gerber (58e).