Pour l’instant tout va bien. Malgré les hauts et les bas que les Biennois ont, semble-t-il, fini par accepter. Cela fait maintenant cinq matches que le HCB alterne victoire et défaite et navigue entre le bon et le moins bon. Si la logique est respectée après la défaite d’hier au Hallenstadion (4-0), alors les hommes d’Antti Törmänen devraient s’en sortir à bon compte ce soir sur leur glace face à FR Gottéron…

Il faudra pourtant tôt ou tard que les Seelandais augmentent leur rythme de croisière, au risque de perdre d’ici peu leur place dans le Top 3, voire pire puisque personne ou presque ne semble être à l’abri cette saison. Leur marge d’avance avec les poursuivants est suffisante pour l’instant (quatre points sur le 4e, Ambri), mais mieux vaut tout de même être prévoyant. Car gagner un match puis perdre le suivant ne permet pas d’avancer suffisamment vite dans un championnat aussi serré, et les Biennois feraient bien d’élever leur niveau de jeu au cours des prochaines semaines.

Dans leur zone de confort

Hier au Hallenstadion, les Seelandais ont encore joué sur un faux rythme, mais il leur a manqué la baraka du début de saison pour s’en sortir de cette façon face à une équipe zurichoise qui, de mémoire de supporters zurichois, a été séduisante pour la première fois de l’exercice en cours. Le gardien Lukas Flüeler – ses coéquipiers ont bloqué énormément de tirs hier - n’a pas fêté son blanchissage le plus compliqué de sa carrière: les Seelandais n’ont jamais réussi à sortir de leur zone de confort.

Ils ont tout simplement manqué de jus, d’idées et surtout de mouvement en zone offensive pour se montrer réellement menaçants. Ils n’ont pas, aussi, su profiter de leurs temps forts (quatre séquences en supériorité numérique, un penalty de Toni Rajala sur la transversale) et ont manqué de jugeote à un moment charnière du match (le 2-0 marqué par Zurich à 5 contre 3 à la 35e). Le coach, Antti Törmänen, n’a pas encore trop de soucis à se faire. Mais il ferait bien de secouer un peu ses troupes assez rapidement.

(nxp)