La bonne nouvelle pour les Vaudois est qu’ils ont facilement passé l’obstacle des 16es de finale sans forcer leur talent ni les organismes à quelques jours de la reprise en championnat. Trois buts dans les huit premières minutes de jeu (Bertschy, Jeffrey et Vermin) et le tour était déjà joué.

L’autre constat est que cette cuvée du LHC n’a plus rien à voir avec celle qui a balbutié son hockey la saison passée avant de manquer le wagon des play-off. Le LHC version Ville Peltonen «a de la gueule», il faut l’admettre. Il est encore trop tôt évidemment pour vanter les mérites du nouveau coach, mais il est certain que le line-up sur lequel le Finlandais pourra s’appuyer cet hiver va faire des envieux parmi certains autres techniciens de la ligue.

De la qualité aux positions-clé

Christoph Bertschy (trois buts face au HC Ajoie) va apporter de la justesse technique à l’offensive et une qualité de tir qui permettra certainement de débloquer certaines situations cet hiver. Ronalds Kenins, l’ancien du ZSC, reste l’un des attaquants les plus difficiles à contrer lorsqu’il prend de la vitesse sur son aile, tandis que l’on devine que le Canadien Torrey Mitchell jouera un rôle important cette saison dès qu’il aura pris ses marques en Europe d’ici une dizaine de matches.

Mardi à Porrentruy, Ville Peltonen a aligné son équipe-type et le coach finlandais peut dormir tranquille jusqu’à la reprise du championnat: un impressionnant Top 4 en défense (Junland-Grossmann, Genazzi-Lindbohm), un Top 6 percutant en attaque (Kenins-Jeffrey-Herren et Vermin-Mitchell-Bertschy) ainsi qu’une position de centre particulièrement bien occupée avec Jeffrey, Mitchell et le capitaine Etienne Froidevaux dans un rôle de troisième pivot.

Et les gardiens, dans tout ça?

Reste une grande inconnue depuis la retraite de Cristobal Huet et l’arrivée prévue de Tobias Stephan (Zoug) la saison prochaine: la position de gardien. Le duo Sandro Zurkirchen/Luca Boltshauser peut tout aussi bien devenir le pire de la ligue, ou alors tout simplement le meilleur tandem du circuit.

La saison du LHC ne tient certes pas à un fil, mais le succès de cette équipe prometteuse passera avant tout par les performances de ses gardiens. (nxp)