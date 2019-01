Le LHC a souffert, vendredi soir sur la glace de la Bossard Arena. Et cela dès le début. Non seulement il a rapidement concédé l’ouverture du score (6e Senteler), mais il a essuyé les assauts adverses sans parvenir à y répondre jusqu’à la mi-match et une punition obtenue par Mitchell alors que Zoug évoluait avec un homme de plus sur la glace. A 4 contre 4, Emmerton a pu égaliser (31e), avant que Bertschy ne permette aux Lions de renverser la vapeur en transformant son tir de pénalité (37e). C’était une minute avant un coup de coude de Diaz sur Mitchell qui enverra l’attaquant canadien du LHC à l’hôpital.

Resté impuni, Diaz a rétabli la parité la parité en début d’ultime période (43e), mal négociée par les Vaudois si l’on songe à la réussite No 3 du EVZ à la 46e (Roe). Les joueurs de Suisse centrale ont ensuite profité d’une pénalité de match infligée à Trutmann (charge contre la bande) afin de réaliser ce qu’ils avaient été incapables de faire en première partie de rencontre: le break (52e Suri) pour se diriger vers la victoire (4-2). Un succès soit dit en passant logique sur l’ensemble de la soirée (39 tirs cadrés à 20).

Battu pour la septième fois de suite à l’extérieur, le LHC devra réagir samedi à l’occasion d’un duel importantissime face à Ge/Servette à Malley 2.0.

Zoug - Lausanne 4-2 (1-0 0-2 3-0)

Bossard Arena, 6888 spectateurs.

Arbitres: MM. Wiegand, Stricker; Kovacs, Rebetez.

Buts: 6e Senteler 1-0, 31e Emmerton (Zangger, Lindbohm/4c4) 1-1, 37e Bertschy (tir de pénalité) 1-2, 43e Diaz (Roe/6c5) 2-2, 46e Roe (Everberg) 3-2, 52e Suri (Diaz/5c4) 4-2.

Zoug: Stephan; Schlumpf, Alatalo; Morant, Diaz; Stalder, Zgraggen; Thiry; Widerström, Albrecht, Suri; Lammer, Roe, Everberg; Martschini, McIntyre, Simion; Zehnder, Senteler, Schnyder; Leuenberger.

Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Borlat; Bertschy, Mitchell, Vermin; Moy, Jeffrey, Kenins; Antonietti, Emmerton, Leone; Zangger, In-Albon, Froidevaux; Traber.

Pénalités: 2x2’ contre Zoug; 4x2’ + 1x5’ (51e Trutmann, méconduite pour le match) contre Lausanne.

Notes: Zoug sans Klingberg ni Zryd (blessés). Lausanne sans Boltshauser, Junland (blessés), Schelling, Herren ni Roberts (surnuméraires). Tirs sur le poteau: 12e Senteler, 42e Everberg. 57’03 Lausanne demande un temps-mort et joue sans gardien jusqu’à 58’53. (nxp)