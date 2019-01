Le LHC a concédé une huitième défaite consécutive à l’extérieur, vendredi soir à la Valascia (3-0), où il a porté à 14 son nombre de revers enregistrés en Léventine depuis son retour dans l’élite en 2013 (16 matches).

Face à un concurrent direct dans la lutte pour les play-off, Lausanne s’est procuré les premières possibilités (8e Bertschy puis Froidevaux), mais c’est Ambri qui a ouvert le score par l’intermédiaire du jeune Rohrbach (16e 1-0). L’attaquant de la quatrième ligne a profité d’un rebond hasardeux du puck derrière la cage défendue par Zurkirchen pour marquer. Fora l’a imité une dizaine de minutes plus tard, d’un envoi pris de la ligne bleue à 5 contre 4 (27e 2-0), en offrant à son équipe un avantage de deux buts mérité au regard de la différence d’intensité produite et du bilan statistique (32 tirs cadrés à 20 après deux tiers).

Imprécis dans la gestion de la rondelle défensivement comme offensivement, manquant souvent de simplicité et de tranchant, le LHC a trop subi pour éviter de devoir faire la course en retard. Il a certes poussé pour revenir lors de l’ultime période, mais sans parvenir à tromper la vigilance du gardien Conz ni donc à éviter une nouvelle mauvaise opération dans la course aux play-off. JR

Ambri - Lausanne 3-0 (1-0 1-0 1-0)

Valascia. 4848 spectateurs.

Arbitres: MM. Eichmann, Massy; Castelli, Wolf.

Buts: 16e Rohrbach (Goi, Dotti) 1-0, 27e Fora (Zwerger/5c4) 2-0, 59e Kubalik (cage vide) 3-0.

Ambri: Conz; Plastino, Dotti; Fischer, Guerra; Fora, Jelovac; Ngoy; Trisconi, Kostner, Bianchi; D’Agostini, Novotny, Hofer; Zwerger, Müller, Kubalik; Rohrbach, Goi, Lauper; Mazzolini.

Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Borlat; Vermin, Jeffrey, Bertschy; Moy, Froidevaux, Zangger; Leone, Emmerton, Kenins; Antonietti, In-Albon, Herren; Roberts.

Notes: Ambri sans Lerg, Incir, Pinana (blessés), Kienzle, Stucki ni Kneubuehler (surnuméraires). Lausanne sans Boltshauser, Junland, Mitchell (blessés), Traber (suspendu) ni Schelling (surnuméraire). Tir sur le poteau: 26e Kubalik. Lausanne joue sans gardien de 58’28 à 58’54.

Pénalités: 0x2’ contre Ambri; 2x2’ + 1x10’ (25e Vermin) contre Lausanne. (nxp)