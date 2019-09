Les jambes des Lions étaient-elles encore à Berne, samedi soir à la Vaudoise aréna? Toujours est-il que le LHC n’y était pas du tout, au lendemain de sa grosse victoire dans la capitale.

Au repos vendredi, Davos en a profité pour ouvrir le score à la 10e (Tedenby 1-0, à 5 contre 4), en faisant valoir sa vitesse face au manque d’intensité des Lausannois (2 tirs cadrés en 20 minutes).

Des Lausannois tout heureux de rejoindre la première pause avec une seule longueur de retard si l’on songe aux deux gros arrêts de Boltshauser - devant Tedenby (15e) et Ambühl (17e) - et au tir sur la transversale de Tedenby (2e), encore et toujours lui.

Apathie et indiscipline

Ce ne sera que partie remise pour les Davosiens, buteurs à deux reprises en début de tiers médian (22e Rantakari à 5 contre 4, 23e Jung), avant de capitaliser une nouvelle fois en supériorité numérique (30e Rantakari 4-0). A ce moment-là, le LHC comptait deux fois plus de pénalités (6) que de tirs cadrés (3).

Ou quand apathie et indiscipline s’allient pour le pire. Match plié en tout cas. Confirmation sur le No 5 signé Marc Wieser (39e), avec des allures de danse du scalp. Ce n’est pas Lindgren (4 assists samedi) qui s’en plaindra.

Finalement battus 7-1, les Lions devront encore patienter avant de remporter leur premier match dans la Vaudoise aréna.

Jérome Reynard, Lausanne

Lausanne - Davos 1-7 (0-1 0-4 1-2)

Vaudoise aréna, 7776 spectateurs. Arbitres: MM. Salonen, Borga; Bürgi, Altmann.

Buts: 10e Tedenby (Ambühl, Lindgren/5c4) 0-1, 22e Rantakari (Lindgren, Corvi/5c4) 0-2, 23e Jung (Baumgartner, Meyer) 0-3, 30e Rantakari (Lindgren/5c4) 0-4, 39e M. Wieser (Lindgren, Baumgartner) 0-5, 42e Frehner 0-6, 53e Genazzi (Kenins, Moy) 1-6, 56e Herzog (Bader) 1-7.

Lausanne: Boltshauser; Lindbohm, Frick; Nodari, Grossmann; Heldner, Junland; Genazzi; Moy, Emmerton, Almond; Bertschy, Jooris, Herren; Vermin, Jeffrey, Kenins; Antonietti, Froidevaux, Leone; Traber.

Davos: Aeschlimann; Du Bois, Jung; Stoop, Guerra; Rantakari, Paschoud; Kienzle; Herzog, Ambühl, D. Wieser; M. Wieser, Lindgren, Baumgartner; Meyer, Corvi, Tedenby; Frehner, Aeschlimann, Bader; Eggenberger.

Pénalités: 10x2’ + 2x10’ (43e Grossmann, 55e Almond) contre Lausanne; 3x2’ contre Davos.

Notes: Lausanne sans Oejdemark (surnuméraire), Anex ni Roberts (Ticino Rockets). Davos sans Nygren, Buchli, Hischier, Palushaj (blessés), Kessler ni Barandun (Ticino Rockets). Tirs sur les montants: 2e Tedenby.