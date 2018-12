Les Tchèques ont profité de l’indiscipline adverse pour ouvrir le score au début de la seconde période. Adamsky a superbement dévié un «tir-passe» venu de la ligne bleue de Roth, dans la lucarne de Zagidulin à la 23e minute de jeu. Le portier russe a ensuite offert une possibilité aux siens de gagner, comme on dit dans le jargon, s’interposant notamment devant Svacina, qui s’est présenté seul face à lui (36e).

Trinec has the first goal of the Spengler Cup. Martin Adamsky with a great tip on Vladimir Roth's shot to make it 1-0. pic.twitter.com/lgjvxamXza — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) December 26, 2018

A force de tenter, le Metallurg a fini par trouver le fond des filets et l’égalisation à la 53e minute. Matushkin a envoyé un tir du poignet qui a été effleuré par une crosse adverse et qui est passé par un interstice sous le plateau du gardien Hrubec. Ce dernier s’est bien rattrapé ensuite, réussissant trois parades qui ont permis aux siens d’arracher la prolongation. C’est encore lui qui s’est interposé avec maestria face à Timkin à la 64e, afin d’emmener tout le monde aux tirs aux buts.

Tie game after Maksim Matushkin beats Simon Hrubec short side with a goal Hrubec will want back. 1-1 at the Spengler Cup late in the opening game. pic.twitter.com/UL6kYHxUo5 — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) December 26, 2018

Lors de cette séance, qui a vu le cerbère tchèque sortir sur blessure, ce sont les Russes qui sont repartis victorieux, grâce à la jolie feinte de Timkin. Cette victoire a permis au Metallurg de prendre la tête du groupe Torriani, mais pas seulement. L’équipe de KHL s’est surtout offert un jour de congé ce jeudi, car c’est Trinec qui va devoir monter sur la glace de la Vaillant Arena à 15 heures 10 pour y défier les Finlandais du KalPa Kuopio.

Evgeni Timkin scores on the first shootout chance. pic.twitter.com/ntpjt4PO1W — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) December 26, 2018

(nxp)