Le Stade de Suisse, où évolue le champion national en titre de football, Young Boys, se prépare à accueillir les hockeyeurs de Langnau et du CP Berne le 2 janvier prochain pour le très attendu «Tatzenderby».

La surface de glace et les bandes ont déjà été aménagées. Ne reste désormais plus qu'à installer les plexiglas et soigner les dernières finitions.

Das Tatzenderby vom 2. Januar (Spielbeginn 15:45 Uhr) zwischen den SCL Tigers und dem SCB im Stade de Suisse rückt näher! Die Verantwortlichen können vermelden: alles im Fluss!#bscyb pic.twitter.com/ENyjV0lW3u — BSC Young Boys (@BSC_YB) 27 décembre 2018

Langnau et Berne s'affronteront pour la deuxième fois en plein air après le 100e derby de l'histoire entre ces deux formations bernoises qui avait eu lieu en 2007, dans le même stade.

Plus récemment, Genève-Servette et le Lausanne Hockey Club s'étaient affrontés dans le cadre du Winter Classic au Stade de Genève en 2014.

(nxp)