La rencontre récurrente du tournoi grison de fin d’année a donné lieu à une belle empoignade entre des joueurs canadiens qui se découvrent à peine et un HC Davos qui n’a sans doute plus que «son» tournoi pour sauver ce qui peut encore l’être cette saison. Les Rhétiques ont montré qu’ils n’avaient plus grand-chose à voir avec la formation en chute libre du début d’exercice, mais cela n’a pas suffi contre les stars nord-américaines.

I love how we get to see what the refs are watching and saying about the goal.



In the end, they called it a good goal. pic.twitter.com/NzsAY4i6Bw — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 26 décembre 2018

Les Canadiens ont rapidement ouvert le score, mais les spectateurs doivent encore se demander, au moment où vous lisez ces lignes, comment ce premier but a pu être accordé. Boychuk a certes inscrit le but du patin, mais son geste ne semblait pas volontaire. En revanche, son coéquipier Moore avait l’air en position de hors-jeu, qui n’a pas été signalé. Deux visionnages de la vidéo plus tard, les arbitres ont tout de même validé cette réalisation.

Thierry Bader stole the puck in the defensive zone and fired a beautiful wrist shot past Zach Fucale, his first Spengler Cup goal. 2-1. #HCD pic.twitter.com/WsNSGhiUWR — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) December 26, 2018

Les Nord-Américains ont en revanche vu un but de D’Agostini leur être refusé à la 13e. Le gardien grison Lindbäck avait, en effet, déplacé de quelques millimètres sa cage juste avant. Cinq minutes plus tard, DiDomenico a quant à lui frappé sur la barre transversale. D’Agostini a fini par se «faire justice» à la 24e minute, trompant le gardien davosien dans un angle difficile. La troupe de Harijs Vitolins était clairement meilleure ensuite et Bader a pu réduire le score à 114 secondes de la deuxième sirène. Pas suffisant pour faire trembler le colosse. RCA Coupe Spengler. Groupe Torriani. Hier: Ocelari Trinec - Metallurg Magnitogorsk 1-2. Aujourd'hui: KalPa Kuopio - Ocelari Trinec (15h10). Classement: 1. Metallurg Magnitogorsk 1 match/2 points. 2. Ocelari Trinec 1/1. 3. KalPa Kuopio 0/0. Groupe Cattini. Hier: HC Davos - Team Canada 1-2. Aujourd'hui: Nuremberg Ice Tigers - HC Davos (20h15). Classement: 1. Team Canada 1/3. 2. Nuremberg Ice Tigers 0/0. 3. HC Davos 1/0. (nxp)