Mark French, le coach de FR Gottéron, a ressorti Ludovic Waeber du placard pour la première depuis le 24 novembre dernier et une défaite 3-5 contre GE Servette à Saint-Léonard. Il fallait oser miser sur le gardien numéro deux au lieu de l’international Reto Berra pour un match capital à ce stade de la saison!

French a finalement eu raison (son équipe a gagné 5-2 à la Valascia), et Ludovic Waeber, de son côté, a eu la brillante idée de donner raison à son coach. Le portier de 22 ans, pourtant en manque de compétition, a réalisé 32 arrêts, dont quelques-uns de très haut vol, dans un match que Gottéron n’avait tout simplement pas le droit de perdre.

Les Dragons se retrouvent désormais à distance raisonnable de la barre (deux points de retard sur le 8e, Ambri) grâce aux prouesses de leur gardien numéro deux et au doublé salvateur de l’Américain Andrew Miller hier à la Valascia. French et ses hommes sont aussi à quelques encablures seulement des équipes de tête (quatre unités de retard sur Langnau et Lausanne, 4es). Ce classement, décidément, est aussi renversant qu’illisible.

Gottéron a du mérite: gagner à la Valascia n’est pas une mince affaire, et l’entraîneur des Dragons n’a pas manqué de le souligner dans sa causerie d’après-match. Cette victoire - acquise sans Andreï Bykov, blessé samedi dans un contact face à Langnau - permet désormais à Gottéron de souffler un peu et d’aborder les prochaines échéances avec un peu moins de pression.

Deux matches compliqués se profilent toutefois le weekend prochain. Les Dragons se déplaceront à Lugano vendredi et leur bilan comptable à la Resega ne plaide pas en leur faveur. Ils recevront ensuite le leader, Zoug, à Saint-Léonard. Deux gros obstacles, mais aussi deux occasions en or de prouver qu’ils méritent bien de repasser du bon côté de la barre. (nxp)