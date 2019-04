Grâce à leur victoire 2-1, les Carolina Hurricanes sont revenus à 2-2 dans la série qui les oppose aux Washington Capitals au premier tour des play-off de NHL. Aligné durant 19’04'', Nino Niederreiter a grandement contribué à ce succès contre les vainqueurs de la Coupe Stanley 2018. L’ailier grison a été à l’origine du but de la victoire, à la 40e minute, en distillant une passe fantastique au Finlandais Teuvo Teravainen.

TEUVO TERAVAINEN GIVES THE HURRICANES THE LEAD WITH A TOP-SHELF FINISH!#TakeWarning 2 - 1 #ALLCAPS

(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/nt0LZUYvI0