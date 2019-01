1. Arbitre, j’ai marqué

Dominant en début de saison, Max Domi n’avait plus touché la cible depuis 17 matches. Face aux Panthers de la Floride, le joueur de centre ontarien du Canadien de Montréal pensait avoir allumé la lampe durant la deuxième période, mais sa réussite a été invalidée après analyse des images par les inspecteurs de Toronto (leur VAR à eux).

Un peu plus tard dans un match remporté 5-1 par la formation québécoise, le No 13 des Habs a enfin enfilé un but dont la régularité ne pouvait être contestée. Alors le fils de Tie l’a fait savoir aux arbitres d’un geste péremptoire.

Max Domi breaks his goal drought, and makes sure the officials know that this one counts pic.twitter.com/GidDREPY3C — Scott Matla (@scottmatla) 16 janvier 2019

Plus tôt dans la saison, Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, s’était également moqué des directeurs de jeu de façon identique.

2. 52 arrêts pour Niemi

Dans ce match où l’attaquant soleurois Denis Malgin a contribué à l’unique réussite de l’équipe floridienne (son 6e assist de l’exercice), c’est le vétéran Antti Niemi qui a volé la vedette.

Wow! 52 arrêts pour Niemi, la première étoile du match! pic.twitter.com/GlIKZtfxjQ — L'Antichambre (@Antichambre) 16 janvier 2019

Le substitut de Carey Price devant le filet du Tricolore a effectué 52 parades. Il s’agit du troisième plus haut total de l’histoire du club montréalais après les 53 arrêts de Price en 2009 contre les Prédateurs de Nashville et de Wayne Thomas en 1974 face aux Pingouins de Pittsburgh.

3. Un 9e pour El Nino

Cela ressemble à une fin de malédiction pour Nino Niederreiter. Face aux Kings de Los Angeles, l’ailier grison du Wild du Minnesota a obtenu son neuvième goal de l’exercice, réussite fort jolie par ailleurs...

NINO NIEDERREITER OPENS THE SCORING FOR MINNESOTA!#MNWild pic.twitter.com/7ADHD5NPac — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 16 janvier 2019

... et l’équipe basée à St.Paul a gagné. Chichement, 3-2 aux tirs aux buts, mais elle a gagné.

Deux autres Suisses ont laissé des traces sur la feuille des compteurs.

D’abord, Kevin Fiala, qui a atteint le plateau des vingt assists avec les Prédateurs de Nashville dans le probant succès face aux Capital de Washington (7-2). Dans ce match où trois autres Helvètes ont patiné (Yannick Weber, Roman Josi et Jonas Siegenthaler), le Suédois Viktor Arvidsson a signé le tour du chapeau.

Ensuite, le défenseur zurichois Mirco Müller, qui a été crédité d’une sixième mention d’aide sur l’unique but des Devils du New Jersey à Columbus (4-1). Aligné durant 17’11'', Nico Hischier a rendu une carte de -1.

4. Les buts de la nuit

Plusieurs bijoux ont été fabriqués pendant que nous dormions. Les trois plus beaux?

Celui de Rocco Grimaldi pour le compte des Prédateurs.

ROCCO GRIMALDI WITH AN INCREDIBLE SOLO EFFORT TO POT A BEAUTY!#Preds pic.twitter.com/fel1jkYcqn — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 16 janvier 2019

Celui de Mike Hoffman, qui a réalisé une Forsberg pour les Panthers.

Mike Hoffman broke out The Forsberg on the Habs pic.twitter.com/n2v6q0zKZv — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) 16 janvier 2019

Et celui de Jesperi Kotkaniemi pour le Canadien.

Jesperi Kotkaniemi se donne des airs de Pavel Datsyuk ???????????? pic.twitter.com/VvrEC2kb1x — TVA Sports (@TVASports) 16 janvier 2019

5. Ce bon vieux Jumbo

Le bon vieux Joe Thornton a patiné une 1000e fois avec le chandail des Sharks de San Jose et il en a profité pour parapher son 10e goal de la saison.

L’équipe californienne s’est imposée 5-2 face aux très lunatiques Pingouins de Pittsburgh, match au cours duquel Timo Meier est demeuré muet. L’ailier appenzellois n’a plus fait trembler les filets depuis le 13 décembre, soit depuis quinze matches. (nxp)