Depuis quatre jours, tous les amateurs de hockey du Valais romand ne parlent plus que de cette finale entre Sierre et Martigny. C’est surtout le système de sécurité mis en place qui a fait couler beaucoup d’encre. Alors, soit les agents de sécurité et les barrières disposés aux abords de la patinoire sont très dissuasifs, soit totalement inutiles. Devant la vieille Graben, même l’arrivée du kop martignerain n’a déchaîné aucune passion. Un sifflet ou deux…. Rien de plus.

Pour le reste, la répartition des spectateurs dans plusieurs entrées a surtout semé la confusion chez les fans sierrois qui peinaient à trouver le chemin autorisé pour aller jusqu’à leur siège. Sur les gradins, c’était plutôt le stress d’avant finale qui a pris le dessus sur l’envie d’en découdre. Les familles ont pu s’installer tranquillement et le plein de papier toilette a été fait. Quant à l’eau chaude… A 15 h 30, il faisait 23 degrés à Sierre!

(nxp)