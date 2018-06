Ambri a annoncé le départ de son capitaine, le défenseur Michael Fora, en direction de la NHL. Le Tessinois de 22 ans s’est engagé pour deux ans avec la franchise des Carolina Hurricanes. Il a signé un contrat à deux volets, c’est-à-dire qu’il pourrait aussi évoluer en AHL, l’échelon inférieur, avec le club école des Charlotte Checkers.

Formé à Ambri, il avait disputé ses premiers Mondiaux en mai dernier avec l’équipe de Suisse et contribué au gain de la médaille d’argent au Danemark. Ses bonnes performances internationales lui ont ainsi ouvert les portes de la NHL. Fora avait obtenu 28 points (six buts et 22 assists en 53 matches avec Ambri la saison dernière.

Enfin, l’attaquant tchèque Dominik Kubalik portera bien les couleurs d’Ambri la saison prochaine. Son contrat est valable jusqu’en 2020 mais il possède une clause lui permettant de quitter le club au terme du prochain exercice.

(nxp)