Hiller-Genoni, acte VII. Le gardien du HC Bienne et celui du CP Berne vont se livrer un ultime duel ce soir à la PostFinance-Arena. Les deux hommes ont chacun encaissé un petit but au cours des 120 dernières minutes de jeu: Jonas Hiller s’est offert un blanchissage jeudi dernier dans la capitale (36 arrêts), Leonardo Genoni a répondu deux jours plus tard en interceptant les 38 tirs seelandais.

«J’essaie toujours d’être le meilleur gardien sur la glace», dit Hiller. «Si tu joues mieux que ton vis-à-vis, ton équipe aura toujours une bonne chance de gagner. La seule chose que je peux contrôler, c’est mon propre jeu. Parfois, tu regardes le gardien d’en face et tu te dis: allez, il faut que je sois meilleur que lui. Genoni et moi, nous sommes tous les deux très compétitifs!»

Hiller avait blanchi le SCB en 2007

Genoni, qui rejoindra Zoug la saison prochaine, vise un deuxième et dernier titre avec Berne après celui remporté sous le maillot des Ours en 2017. Hiller espère marquer l’histoire avec le HC Bienne et guider le club qu’il a rejoint en 2016 jusqu’en finale pour la toute première fois. En 2007 alors qu’il défendait les buts du HC Davos, il avait obtenu un blanchissage au 7e match de la finale contre… le CP Berne (1-0).

Depuis le début de la demi-finale, les deux gardiens se rendent coup pour coup. Hiller a arrêté 177 tirs, Genoni deux de plus, soit 179. «Cette série méritait un septième match», a dit le coach du CP Berne, Kari Jalonen, après l’acte VI samedi. Le stratège finlandais a raison: il fallait bien un ultime match pour séparer ces deux grands gardiens. «Chaque match de la série a été incertain», souligne Hiller. «Chaque équipe aurait pu gagner n’importe quel duel jusqu’ici. Les deux équipes ont été proches et je m’attends à ce que cela soit la même chose ce soir. Chaque erreur peut coûter le match mais en même temps, nous devons jouer avec beaucoup de confiance.»

Premier but, l’Epée de Damoclès

Jusqu’ici, le premier but marqué a toujours désigné le vainqueur du duel. En sera-t-il de même ce soir? «Je ne savais même pas que le premier but a désigné le vainqueur dans chaque match de la demi-finale», sourit Hiller. «Mais il y a toujours des exceptions à la règle. Ecoutez, on ne peut pas penser à ce genre de choses. Nous savons tous qu’il n’est pas facile de jouer contre Berne lorsque l’on est mené au score. Mais en même temps, on a aussi prouvé que nous sommes capables de gagner un match même en étant menés en troisième période (ndlr : acte II).»

Alors, Hiller ou Genoni ? Faites vos jeux!

Leonardo Genoni, 31 ans

Champion de Suisse en 2009, 2011, 2015 (Davos), 2017 (Berne)

En demi-finale, 6 matches:

11 buts encaissés / 1.82 but par match

190 tirs reçus, 179 arrêts

94.21% d’arrêts

Jonas Hiller, 37 ans

Champion de Suisse en 2002, 2005, 2007 (Davos)

En demi-finale, 6 matches:

14 buts encaissés / 2.31 buts par match

191 tirs reçus, 177 arrêts

92.67% d’arrêts (nxp)