Difficile d’imaginer pire scénario pour un septième acte d’une demi-finale. Le HC Bienne était arrivé dans la capitale avec un patin en finale, l’autre en vacances. Il n’a eu besoin que de 14 minutes pour sauter à pieds joints dans son après-saison.

Par où commencer? Par cette mauvaise pénalité, en zone médiane, une horreur de «croc en jambe» signée Fabian Lüthi (3e), passé des tribunes à la glace au soir de l’acte V remporté à Berne jeudi dernier.

Une autre infraction ensuite pour corser le tout, à mettre avant tout sur le compte de la maladresse, signée Rajan Sataric, le 7e défenseur du HCB, une poignée de secondes plus tard (4e). Si les Biennois ont résisté durant 80 secondes avec deux hommes en moins, la sanction pour un tel condensé de naïveté est tombée alors qu’il ne restait que… 11 secondes à écouler avant qu’ils se retrouvent au complet (6e).

L'incroyable tuile

Puis il y a eu l’incroyable tuile. L’instant précis où le toit de la PostFinance-Arena est tombé pour de bon sur la tête des Biennois: ce violent choc entre Jonas Hiller, Tristan Scherwey et Robbie Earl, tous à la lutte pour un puck perdu au milieu de la zone de défense seelandaise, en plein axe (14e). Tandis qu’Hiller restait étendu pour le compte (avant de revenir au jeu en deuxième période), Gregory Sciaroni glissait le puck dans le but vide. 2-0, rideaux.

Le plus rageant pour les Seelandais? Il n’y a pas eu de match, pas d’acte VII, pas d’ultime duel au sommet pour départager deux formations qui, au cours des deux dernières semaines, se sont livrés une bataille grandiose. Un peu comme s’ils n’avaient jamais pu lutter à armes égales.

Auraient-ils pu tenir tête au CP Berne, sur sa patinoire, sans cet invraisemblable concours de circonstances? On devine que oui, qu’il y avait bel et bien un coup à jouer. Mais personne, à vrai dire, ne le saura jamais. Frustrant.

Berne-Bienne? La gestion contre la spontanéité, mais en fin de compte l’expérience face à la naïveté. Les Ours, revenus de nulle part contre GE Servette en quarts, ressuscités de 0-2 à 2-2 puis de 2-3 à 4-3 en demi-finale face aux Biennois, ont trouvé la solution à chaque obstacle. Et leurs tauliers – Moser, Scherwey, Rüfenacht, Untersander et le gardien Genoni – ont une fois de plus été immenses. L’expérience, encore et toujours l’expérience. Une finale, ça se mérite.

Berne - Bienne 5-1 (3-1 1-0 1-0)

PostFinance Arena, 17031 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Wiegand, Stricker; Wüst et Kovacs.

Buts: 6e Scherwey (Untersander, Arcobello/5 c 4) 1-0. 11e Sciaroni (Scherwey) 2-0. 14e Untersander (Ebbett/5 c 4) 3-0. 20e Maurer (Salmela, Pedretti) 3-1. 21e Rüfenacht (Krueger) 4-1. 56e Scherwey 5-1 (cage vide).

Berne: Genoni; Burren, Almquist; Krueger, Blum; Untersander, Gerber; Marti; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Bieber, Mursak, Ebbett; Sciaroni, Heim, Scherwey; Grassi, Brügger, Berger; Kämpf. Entraîneur: Jalonen.

Bienne: Hiller (11e Saikkonen, 21e Hiller); Maurer, Salmela; Kreis, Moser; Forster, Fey; Sataric; Hügli, Pouliot, Rajala; Riat, Diem, Künzle; Brunner, Fuchs, Earl; Pedretti, Neuenschwander, Lüthi; Tschantré. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Berne sans Andersson, Kamerzin, Haas (blessés) ni Boychuk (étranger surnuméraire). Bienne sans Egli, Paupe (blessés), Petschenig, Schmutz (surnuméraires) ni Kärki (étranger surnuméraire). Coach challenge infructueux du HC Bienne (21e) qui perd ainsi son droit au temps-mort. Bienne sans gardien de 54’38’’ à 55’47’’.

Pénalités: 0 x 2’ contre Berne; 5 x 2’ contre Bienne.

(nxp)