L’annulation de matches et autres manifestations sportives à travers le monde est devenue monnaie courante, depuis la propagation du coronavirus. Ou alors, on joue à huis clos en attendant que le vent tourne. Dans ce maelstrom de calendriers suspendus et d’affiches en attente, les hockeyeurs de Mulhouse ont vécu bien malgré eux une situation jusqu’ici inédite. Leur équipe, en lice dans le cadre des play-off de première division française, a purement et simplement été rayée de la carte des compétitions en raison des méfaits du virus dans le Grand Est.

Mulhouse, qui était mené trois victoires à deux dans son quart de finale contre Amiens, n’a pas été en mesure d’accueillir le sixième acte de la série, vendredi soir, en raison de l’urgence sanitaire décrétée dans la région. Et comme la préfecture de la Somme a refusé d’accueillir la rencontre, les Alsaciens se sont retrouvés dans la posture de parias.

«Le Bureau directeur a constaté l’impossibilité matérielle de résoudre cette situation exceptionnelle et urgente autrement que par un gel des scores acquis, a communiqué samedi la fédération française de hockey sur glace. La FFHG regrette que l’équipe de Mulhouse soit ainsi empêchée de défendre ses chances, malgré une saison sportive brillante au cours de laquelle elle s’est illustrée à de nombreuses reprises, notamment en allant gagner les deux premières rencontres de la série sur la patinoire des Gothiques.»

Point final. «Nous tenions à féliciter Mulhouse pour son parcours et nous aurions préféré avoir la possibilité de terminé la série en cours», a tweeté Amiens. Pas sûr que le message soit de nature à apaiser la déception adverse. De leur côté, les Scorpions de Mulhouse n’ont pas encore communiqué leur sentiment. Mais on peut aisément en imaginer la couleur.