1. Le Suisse de la nuit

Avant de bénéficier de trois jours de pause, 30 des 31 équipes ont patiné pendant que nous étions en compagnie de Morphée.

Un seul Suisse a fait trembler les cordages: Sven Andrighetto, qui a inscrit son sixième but de la saison avec l’Avalanche du Colorado (victorieuse 6-2 en Arizona contre les Coyotes).

Andrighetto answered right back and the lead is back to 3. 5-2 Avs! #AvsGifs pic.twitter.com/m2opXJKlhQ — Avalanche Gifs (@Avs__Gifs) 24 décembre 2017

Mais tous ceux qui étaient en uniforme ont au moins récolté un point.

Ainsi, Yannick Weber, Roman Josi et Kevin Fiala (Prédateurs de Nashville) ont chipé une unité aux Stars de Dallas (4-3 tab).

Ainsi, Denis Malgin (Panthers de la Floride) a souri contre Ottawa (1-0).

Ainsi, Nico Hischier (Devils du New Jersey) a encore gagné contre Chicago (4-1).

Et ainsi, Timo Meier (Sharks de San Jose) a savouré un succès face à Los Angeles (2-0).

Blessés, Nino Niederreiter (Minnesota), Luca Sbisa (Las Vegas), Mirco Müller (New Jersey) et Sven Bärtschi (Vancouver) n’ont pas griffé la glace.

2. Les touristes de la nuit

Question: les joueurs du Canadien de Montréal avaient-ils vraiment la tête à défier les Oilers, à Edmonton, pour tenter de glaner un troisième succès de rang? Voici avec quel accoutrement ils se sont présentés au stade.

Les joueurs des @CanadiensMTL veulent terminer leur voyage dans l'Ouest canadien avec style... et ce dès leur sortie de l'autobus à Edmonton pic.twitter.com/JjIWuDO8IR — LNH (@LNH_FR) 24 décembre 2017

C’est un peu comme si on arrivait au bureau avec palmes et tuba alors d’embarquer le soir même pour un vol à destination des Maldives. Pas sûr que l’esprit soit rivé à 100% sur le job.

Résultat: 4-1 pour les Huileux dans un duel à sens unique. Les Habs n’ont existé qu’à travers ce geste tunique de Jonathan Drouin.

Jonathan Drouin has some unreal hands pic.twitter.com/ANw15PJpZL — Brady Trettenero (@BradyTrett) 24 décembre 2017

Subtil amorti.

3. L’arrêt de la nuit

Une fois de plus, il appartient à John Gibson, le gardien des Ducks d’Anaheim.

Cette fois, sa victime s’appelle Sidney Crosby. Rien que ça.

4. Le vicieux de la nuit

Il s’appelle Zac Rinaldo et est coutumier du fait. En une seule présence sur la glace, le joueur des Coyotes de Phoenix a secoué Nathan MacKinnon avant d’offrir une salade de phalanges à Samuel Girard.

Yikes. After already taking out Nathan MacKinnon, Zac Rinaldo with a nasty punch on Samuel Girard pic.twitter.com/FsmZwWKajF — Brady Trettenero (@BradyTrett) 24 décembre 2017

Bref, un futur philosophe qui a au moins gagné le droit à une douche anticipée.

5. Les spectateurs de la nuit

A Las Vegas, le fièvre du hockey a rattrapé Andre Agassi et Steffi Graf, qui ont assisté au probant succès des étonnants Golden Knights contre les Capitals de Washington (3-0). Et au premier blanchissage de Marc-André Fleury dans son nouvel uniforme.

???????????????????????????????????????????????????????????????????? — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 24 décembre 2017

(Le Matin)