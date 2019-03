«Aujourd'hui, je suis très heureux». Durant les quelques mètres de couloir qui mènent au bureau de Chris McSorley, l'entraîneur des Aigles partage sa bonne humeur. Au terme du dernier entraînement avant le début du combat face aux Ours bernois, le technicien ontarien, que l'on dit chahuté en coulisses, a pris le temps de s'arrêter quelques minutes dans sa préparation en vue de l'acte I, samedi soir.

Chris McSorley, rembobinons le film de cette semaine. Parlez-nous de lundi soir et de la manière dont vous avez vécu cette qualification.

Je pense que les gens vont encore parler de ce match dans une vingtaine d'années. Ils diront: «j'étais là». C'était une soirée magnifique de pouvoir communier tous ensemble avec les fans. Un moment vraiment spécial.

Et quand êtes-vous redescendu sur terre?

Mardi à 00h01. Il fallait commencer à préparer Berne.

Désolé mais on ne vous croit pas. (Rires) Et vous avez bien raison. C'est probablement la soirée la plus folle que j'ai eue la chance de passer avec les fans genevois. J'ai coaché environ 1800 ou 1900 matches durant toute ma carrière. Et franchement, je ne pense pas avoir vécu une chose pareille.

Justement, comment avez-vous géré ce niveau d'émotions?

Nous avons donné deux jours de congé aux gars pour qu'ils se remettent de tout ça. Puis nous avons très gentiment commencé à rallumer la machine jeudi avant de passer à la vitesse supérieure vendredi. Mais cette équipe n'a pas besoin de moi pour être motivée. Pour moi, en tant qu'en tant qu'entraîneur, je fonctionne de la sorte: durant les 50 matches de la saison régulière, je suis devant eux à les tirer vers l'avant. Et en play-off je suis derrière eux à les pousser vers l'avant.

Et vous, qui vous aide à faire ce changement?

Ce n'est pas mon premier rodéo. J'ai disputé près de 26 ou 27 fois les play-off. Je connais cette route parfaitement. Mais je sais que je devrai pouvoir compter sur mes gars expérimentés. Je pense notamment à Daniel Winnik qui connaît ces moments par cœur. J'ai besoin que mes meilleurs joueurs sur le papier le soient sur la glace. Moi, de mon côté, je devrai apporter de l'apaisement autour de la tempête.

Tentons de parler d'autre chose. L'entraînement de ce mardi était particulièrement stratégique avec une attention particulière aux engagements en zone neutre.

Nous savons qu'ils sont extrêmement bien coachés. Et je peux vous garantir qu'ils sont actuellement en train de faire exactement la même chose que nous. Lors d'une série en sept matches, tu dois parvenir à connaître au mieux ton adversaire et ses méthodes. Pour faire simple, samedi soir on devra si bien les connaître que nous pourrons sentir ce qu’ils ont mangé au lunch d’avant-match. Pour avoir du succès en play-off, il faut être capable d'exploiter les faiblesses de son adversaire et mettre l'accent sur ses propres forces.

Berne a-t-il des faiblesses?

Peut-être leur chef matériel (rires). Non, même pas. Il est très bon. Pour moi il n'y a pas de faiblesse criarde. Cela se jouera sur l'état d'esprit et la discipline. Ce sera un jeu de patience. Ils voudront passer la majorité de leur temps dans notre zone et nous voudrons passer la majorité de notre temps dans leur zone. Nous devrons être déterminés. Mais nous le savons. La route vers le titre passe toujours par Berne. Sur une série en sept matches, tout se joue sur des détails. L'équipe capable de prêter le plus d'attention aux détails s'imposera.

Berne a été éliminé à trois reprises en quart de finale après avoir gagné la saison régulière...

C'est une bonne statistique. J'espère que l'histoire se répétera encore. Mais cette équipe de Berne a joué toute la saison sans trop de blessures et à un très haut niveau. Pour résumer, c'est une machine. Une grande et belle machine. Tu dois avoir du respect pour une équipe qui a dépassé les 100 points en saison régulière. C'était clairement la meilleure formation cette saison. Nous, nous avons dû jouer à la perfection lors de ces trois derniers matches pour nous qualifier pour ces play-off. Et nous devrons continuer de le faire si nous voulons avoir une chance.

Avez-vous une chance?

Si nous jouons d'une certaine manière, la même qui nous a permis de mener après 50 minutes là-bas très récemment, je suis convaincu que nous avons une chance, oui. Nous allons faire de notre mieux pour mettre un grain de sable dans cette belle machine mais ils me connaissent très bien et savent ce que nous allons faire. J'espère qu'ils sont prêts à vivre une série difficile. Nous devons juste nous concentrer sur le premier tiers du premier match à Berne. Le reste, on verra plus tard. (nxp)