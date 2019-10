La mode, reflet d’une époque. En 2019, la tendance dans le hockey helvétique s’est clairement portée sur le jeu nordique. Pour ce qui se passe sur la glace, mais également pour la connaissance, pour tout ce qui est élaboré derrière la bande. Les pays nordiques – Suède et Finlande en tête – constituent désormais une option privilégiée lorsque s’ouvre la période des emplettes.

Le style canadien, dont les organisations helvétiques se sont jadis abondamment nourries, n’est plus forcément au goût du jour. Plus autant en tout cas, à en croire la liste des mercenaires. Alors oui, l’expression du jeu nordique n’est pas basée sur les mêmes ingrédients. Sa froide rigueur a remplacé la créativité parfois inattendue du hockey nord américain. En enrôlant le Finlandais Anssi Salmela, le directeur sportif biennois Martin Steinegger savait qu’il pourrait compter sur une arme presque infaillible pour bombarder des rondelles depuis la ligne bleue. Ce qu’il a fait, sur l’ouverture du score, alors que son équipe patinait en avantage numérique.

Mais la Finlande, au HC Bienne, elle se découvre avant tout depuis quatre ans à travers son topscorer Toni Rajala. Même sans maillot distinctif, le blond à la gâchette facile trouvera toujours moyen de focaliser l’attention sur lui. Comme en fin de période initiale, lorsqu’il a concrétisé en but une passe de Fuchs. Ou en toute fin de partie, lorsque le champion du monde s’en est allé à l’encontre des prédictions – une prolongation qui paraissait programmée depuis l’égalisation d’Arcobello à la 34e – en sortant une frappe terrible dans la lucarne de Niklas Schlegel à 17 secondes de la sirène. A la passe? Anssi Salmela, dont la transversale, presque un tir à vrai dire, a soudainement éveillé l’imagination imperceptible de Rajala.

Sur le 1-0 comme sur le 2-1, le HC Bienne a pu profiter de l’indiscipline d’Andrew MacDonald. Pour ses débuts dans le championnat de Suisse, la recrue canadienne du SCB a surtout pu juger du confort du banc des pénalités avant la qualité de glace. L’effet sournois du décalage horaire? L’adaptation aux patinoires européennes de dimensions supérieures? Nul doute que la direction du club aurait trouvé réponse convenue pour excuser le comportement de son employé engagé durant la semaine. Reste que les deux punitions infligées à l’homme qui a tout de même amoncelé 609 matches de NHL jusqu’à ce printemps avec les New-York Islanders puis les Flyers de Philadelphie trahissent une certaine lenteur dans le patinage. Les effets du «jetlag», certainement…

En misant sur un Canadien expérimenté, Berne n’a pas gagné. Pas en tout cas lors de ce deuxième derby bernois. Qu’importe la nation, pourvu qu’il y ait l’ivresse. Pour sa première apparition en Suisse, MacDonald remplaçait Miika Koivisto, envoyé en tribune. Le Finlandais de la PostFinance Arena, auteur de seulement deux assistes en 14 rencontres, n’a pas marqué un grand coup cet automne. Comme quoi…

Julien Boegli, Bienne

Bienne - Berne 3-2 (2-1 0-1 1-0)

Tissot Arena. 6521 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Stricker, Mollard, Kovacs et Gnemmi.

Buts: 3e Salmela (5 c 4) 1-0. 8e Arcobello (Ebbett, Rüfenacht/5 c 4) 1-1. 19e Rajala (Fuchs, Rathgeb/5 c 4) 2-1. 34e Arcobello (Rüfenacht, Moser) 2-2. 60e (59’43) Rajala (Salmela, Hiller) 3-2.

Bienne: Hiller; Rathgeb, Forster; Fey, Salmela; Moser, Kreis, Sataric; Hügli, Pouliot, Rajala; Riat, Fuchs, Neuenschwander; Tschantré, Ullström, Kessler; Ulmer, Tanner, Wüest. Entraîneur: Törmänen.

Berne: Schlegel; Untersander, Colin Gerber; Andersson, MacDonald; Burren, Blum; Pestoni, Arcobello, Moser; Sciaroni, Mursak, Praplan; Rüfenacht, Ebbett, Scherwey; Grassi, Bieber, Berger; Kämpf. Entraîneur: Jalonen.

Notes: Bienne sans Brunner, Gustafsson, Lüthi (blessés), Cunti, Kohler (malades), Künzle (suspendu) ni Schneider (étranger surnuméraire). Berne sans Beat Gerber, Heim, Krueger (blessés) ni Koivisto (étranger surnuméraire). Temps mort demandé par Berne (59’43). Berne évolue sans gardien (de 59’49 à 60’00). Annoncé blessé, Pestoni ne revient plus à partir du 2e tiers.

Pénalités: 3 x 2' contre Bienne, 2 x 2’ contre Berne.