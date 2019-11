Je me souviens très bien de ce petit garçon, 11 ans à l’époque, tenant fièrement une crosse dans ses mains dans les tribunes de la Vailant Arena, comme on tient une glace ou plutôt, pour lui, un trophée ou ses patins. C’était la canne de Loic Burkhalter, aujourdhui directeur sportif du HC La Chaux-de-Fonds, qui évoluait cette année 2007 au HC Davos. Le môme qui avait hérité du cadeau était alors chez les Moskitos du HC Forward Morges et fan de Fribourg-Gottéron et il n’avait pas raté une miette de la Coupe Spengler. Déjà fou de hockey, il était venu avec son père, Jean-Luc Rod, ex-joueur du LHC et des Dragons, voir ce tournoi dans les Grisons. La pomme n’était pas tombée loin de l’arbre...

Qui aurait pu imaginer que douze ans plus tard, Noah Rod compterait déjà 266 matches de LNA à son compteur, qu’il serait international et capitaine exemplaire de Genève-Servette? Quel chemin parcouru par ce «gamin» de 23 ans qui a toujours montré un caractère hors du commun. Comme lorsque Chris McSorley l’avait lancé dans le bain de la LNA à 16 ans et qu’il avait inscrit avec un sang-froid stupéfiant un penalty si important contre Lugano. Cette force de la nature aurait pu poursuivre sa carrière en Amérique du Nord, en AHL, dans le club ferme des Sharks de San José. Mais il n'y a que la NHL qui l'intéressait et il a préféré revenir à Genève dans ce club où il ne cesse de prendre du galon, de la hauteur, des responsabilités. Avec Patrick Emond, qui l’a vu grandir, l’ex-junior des Aigles a incontestablement franchi un cap cette saison. Ce n’est pas un hasard si Patrick Fischer, le coach national, en a aussi fait son capitaine lors de la dernière Deutschland Cup.

Alors que dans le vestiaire des «grenat», Eric Fehr, Daniel Winnik et Tommy Wingels comptent plus de 1000 matches de NHL à eux trois, Noah Rod n’a pas peur de hausser le ton lorsque la situation l’impose, de pousser un coup de gueule de temps en temps même si c'est assez rare actuellement. C’est un vrai leader respecté par tous ses coéquipiers. Il l’a toujours été.

Ce mardi, c’est lui qui a montré le chemin du succès à son équipe en démarquant idéalement Mike Völlmin après trois minutes de jeu. C’est lui encore qui a doublé la mise à la 10e tandis que les Saint-Gallois étaient en supériorité numérique. Et lui enfin qui a inscrit les deux dernières réussites dans la cage vide, scellant le score à 6 à 2. Il s’agissait de son premier «hat-trick» en National League. S’il a apprécié ce coup du chapeau, il n’a pas souhaité tirer la couverture sur lui, ce n'est pas son genre. Au contraire. Pour lui, c’est l’équipe qui passera toujours au premier plan, qui a conforté sa troisième place avant les deux derbies au programme ce week-end: à savoir contre Fribourg-Gottéron vendredi et à Lausanne samedi, deux clubs dont Noah a porté le maillot quand il n'était encore qu'un petit garçon. Depuis, quel parcours, quelle évolution, quelle progression!

Avec GS, capitaine Rod rêve d'aller le plus loin possible, ne serait-ce pour faire plaisir à tous ces gamins qui aujourd'hui lui réclament ses cannes...

Genève-Servette - Rapperswil 6-2 (2-0 2-1 2-1)

Les Vernets. 5151 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig et Vikman; Kovacs/Gnemmi.

Buts: 4e Völlmin (Rod) 1-0. 10e Rod (Richard, à 4c5!) 2-0. 21e Clark (Egli) 2-1. 26e Fehr (Maurer) 3-1. 33e Wingels (Fehr, Richard, à 5c4) 4-1. 46e Clark (Randegger) 4-2. 58e Rod (Richard, à 5c6 dans la cage vide) 5-2. 60e Rod (Richard, à 4c5 dans le but vide) 6-2

GS: Mayer; Karrer, Maurer; Jacquemet, Tömmernes; Mercier, Le Coultre; Völlmin; Bozon, Fehr, Winnik; Wingels, Richard, Rod; Maillard, Smirnovs, Miranda; Riat, Kast, Patry; Molinari.

Rapperswil: Nyffeler; Egli, Randegger; Vukovic, Dufner; Hächler, Maier; Schmückli; Clark, Cervenka, Simek; Wellman, Rowe, Forrer; Mosimann, Schlagenhauf, Dünner; Hüsler, Ness, Rehak; Wetter.

Pénalités: 4x2’ contre les deux équipes.

Notes: GS sans Wick, Douay, Fritsche, Berthon (blessés), Smons, Guebey (Sierre). Rapperswil sans Casutt, Profico, Schweri Loosli (blessés). De 57’26 à 57’54 puis de 58’38 à 59'38, Rapperswil sans gardien.