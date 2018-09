En MySports League, le HC Sierre fait partie des équipes ambitieuses. Le week-end dernier, le club de Graben a remporté le derby face au HC Valais-Chablais (4-6). Une victoire bonne pour le moral avant de défier FR Gottéron en 16es de finale de la Coupe de Suisse, mercredi soir.

Si deux divisions séparent les équipes, Dany Gelinas, entraîneur des Valaisans, sait qu’il faudra bien plus qu'un exploit pour se défaire des Dragons. Le week-end dernier, en football, le Stade Nyonnais avait défié les cotes pour sortir Grasshopper (3-1). De quoi inspirer les Sierrois?

Dany Gelinas, vous vous voyez comme le Stade Nyonnais de ce premier tour de Coupe de Suisse?

Je ne pense pas que l’on puisse comparer le football et le hockey sur glace. Il y a tout de même une différence majeure entre une équipe de National League et une de MySports League: le nombre d’étrangers. Nous n’en avons aucun, tandis que Fribourg peut en aligner jusqu’à quatre. Nous? Zéro. Et puis... Au niveau des individualités, il risque d’y avoir des courants d’air (rires).

Que voulez-vous dire?

J’ai beaucoup de respect pour mon joueur Rémy Rimann. Mais lorsqu’il se retrouvera face à Andrei Bykov ou Julien Sprunger, il risque d’y avoir une différence. Mais cela ne gâche en rien l’excitation et l’envie qu’ont mes joueurs au moment d’affronter une équipe comme Fribourg. Actuellement, tout le monde travailler énormément pour que cette rencontre soit un moment particulier. Pour que Gottéron se sente attendu chez nous.

A titre personnel, affronter Fribourg n’est pas anodin.

C’est vrai que nous avons un passé commun. J’ai vécu l’arrivée de Mark French l’an dernier de l’intérieur. Pour nous, c’était le meilleur tirage au sort. Que ce soit pour les dirigeants, les joueurs, les spectateurs ou pour moi-même, on ne pouvait rêver mieux.

Est-ce à dire que votre connaissance du jeu de Mark French pourrait faire pencher la balance en faveur de Sierre?

On ne sait jamais (rires). Mais vous savez, je connais bien Mark et c’est quelqu’un de très humble. Comme moi, il sait qu’il n’a pas inventé le hockey sur glace. Alors oui, l’entraîneur a son mot à dire sur une rencontre. Mais au bout du compte Fribourg possède les joueurs pour passer l’épaule.

Votre équipe, dans quel état se trouve-t-elle?

Nous avons gagné un très gros derby ce week-end. Physiquement, c’est un match qui a laissé des traces. Je l’ai vu lors de l’entraînement de lundi. Mais cette victoire a confirmé que ce HC Sierre est capable de réaliser de magnifiques choses. Nous avons de belles convictions avant d’affronter Fribourg.

(nxp)