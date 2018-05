JO 1924 à Chamonix Le Canada, représenté par le club des Toronto Granites, ne laisse aucune chance à la concurrence. Les Suisses s’inclinent… 330! JO 2006 à Turin Le premier triomphe de la Suisse – dirigée par Ralph Krueger – contre les superstars canadiennes de la NHL (20) grâce à un doublé de Paul DiPietro et un blanchissage du gardien Martin Gerber (49 arrêts!). Une victoire historique. JO 2010 à Vancouver Le 18 février 2010, l’équipe de Suisse est battue 32 après les tirs au but par le Canada durant la phase de groupes mais passe à deux doigts de créer la sensation face au pays hôte et futur champion olympique. Sidney Crosby marque le seul penalty et offre la victoire à son pays. Mondiaux 2017 à Paris Il s’agit du premier grand succès de Patrick Fischer à la tête de la sélection. Le 13 mai 2017 en phase de poules, la Suisse, menée 02, s’impose 32 après prolongation contre les Canadiens.

La légende raconte que tout a basculé à l’instant où Martin Steinegger, le rugueux défenseur de l’équipe de Suisse et du CP Berne à l’époque, eut l’idée d’asséner un immense coup de canne sur le casque d’un joueur canadien.

Conséquence: bagarre générale. C’était un 12 février 1998, à Huttwil, en Haute Argovie, au début de l’ère Ralph Krueger. «Le problème, c’est que nous ne savions pas trop comment nous battre. Les Canadiens, eux, faisaient ça depuis tout petits, c’était inscrit dans leur ADN…» se rappelle Julien Vauclair, qui honorait ce jour-là sa toute première sélection en équipe de Suisse.

«C’était moche, poursuit le vétéran du HC Lugano. On s’est tous fait démonter, sauf notre gardien David Aebischer, qui avait gagné sa bataille contre le portier canadien, et Olivier Keller, qui avait joué sur sa taille et s’en était finalement pas trop mal sorti. Je n’étais pas sur la glace durant la bagarre, mais j’ai tout de même réussi à me faire casser le nez sur le banc en prenant un crochet d’un Canadien qui passait par là.»

Keller, l’un des piliers défensifs de la sélection durant les années Krueger, n’a pas oublié ce fameux match de février 1998. «C’était un carnage, rigole-t-il. Je n’avais plus de maillot, plus d’épaulières ni de coudières. J’étais torse nu sur la glace. J’ai essayé de me défendre comme je pouvais!»

Ne plus se laisser intimider

Si les internationaux helvétiques ont passé un sale quart d’heure face à une troupe de «seconds couteaux» canadiens, ce match reste un acte fondateur pour l’équipe nationale: à partir de ce jour-là, les «petits Suisses» ne se sont plus laissé intimider sur la scène internationale. «Ce match a donné une impulsion dans l’évolution de l’équipe de Suisse et du noyau de joueurs sur lequel Krueger a ensuite misé durant des années, confirme Olivier Keller. Nous avons commencé à nous faire respecter sur le plan physique et les résultats ont suivi.»

Pour David Aebischer, ce duel gagné 3-2 constitue un tournant: «Nous avons décidé de ne plus nous laisser marcher sur les pieds et cela a soudé l’équipe. Nous avons ensuite eu la confiance nécessaire pour décrocher la 4e place aux Mondiaux 1998.»

Quelques mois après la «boucherie de Huttwil», la sélection de Ralph Krueger avait traversé l’Atlantique pour se mesurer à cette même formation canadienne à Timmins, une petite ville au nord de Toronto. «Et devinez quelle est la première chose que Mattia Baldi (ndlr: ex-attaquant d’Ambri, de ZSC Lions et de GE Servette) a choisi de faire en arrivant, interroge Julien Vauclair. Une immense charge dans le dos d’un Canadien…» Résultat: bagarre générale! (Le Matin)