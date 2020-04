A Graben, lors de la saison 2019-2020, on a croisé une grappe de supporters emballés dans un vieux maillot «rouge et jaune» bardé du numéro 29 et de cinq lettres devenues légendaires dans l’histoire du HC Sierre. GLOWA, comme Kelly Glowa, le Canadien de poche (1,72 m) qui avait patiné pour le club du Valais central de 1985 à 1991 et de 2000 à 2002. Le premier joueur, qui avait également évolué avec Dübendorf, Martigny et Langnau en LNB, à avoir atteint le plateau des 1000 points personnels dans le championnat de Suisse. «J’ai adoré toutes mes expériences en Suisse, raconte le Manitobain de 56 ans, joint à son domicile de Brandon, une ville de 40’000 habitants située à deux heures de route de Winnipeg. Mais, sentimentalement, Sierre a une place particulière au fond de mon coeur. Ma première fille y était née et j’y avais trouvé un cadre de vie exceptionnel.»

Le 27 mars 1994, Kelly Glowa était devenu le premier joueur à atteindre le plateau des 1000 points personnels en Suisse.

Exceptionnel, Kelly Glowa l’avait également été dans les rangs juniors avant de se diriger sur le Vieux-Continent. Lors de sa dernière saison avec les Brandon Wheat Kings en West Hockey League (la ligue où le Grison Nino Niederreiter avait parfait son apprentissage), il avait amassé 163 points en 68 matches. «Mais Andy Murray, dont j’ai toujours été très proche, m’avait dit de ne pas nourrir d’illusions. La NHL n’était pas prête à ouvrir ses portes à un joueur de mon gabarit. Peut-être suis-je né 40 ans trop tôt (rires). Andy m’avait alors conseillé de tenter ma chance en Europe.»

La raison du No 99

A 20 ans, il s’était engagé avec Dübendorf sans vraiment savoir où il posait les pieds et était devenu le plus jeune joueur importé de l’histoire de la ligue helvétique (il a fallu attendre l’arrivée de l'Américain Auston Matthews aux ZSC Lions en 2015 pour que cette marque soit abaissée). En plus de collectionner les points, il s’était fait remarquer d’une manière guère élégante. A sa deuxième saison, il s’était présenté sur la glace avec le No 99, un numéro qui n’appartient qu’à un seul homme, Wayne Gretzky. «Ouais, mais attendez, coupe-t-il. L’histoire est différente. Moi, je ne voulais pas porter ce numéro. C’était une idée des dirigeants qui voulaient attirer l’attention sur leur club. Je n’en étais pas très fier et, comme je n’avais cessé de rouspéter, le comité avait accepté de me rendre mon matricule de l’époque, le 12.»

Le 1er octobre 1985: son premier tour du chapeau avec le HC Sierre.

Dans le canton de Zurich, il avait explosé les statistiques de la LNB (219 points en 79 matches) et convaincu le directoire du HC Sierre, néo-promu en LNA, de l’enrôler. A sa première campagne dans la grande ligue, associé à l’Américain Bob Miller et à Yannick Robert sur le premier trio, il s’était inscrit 70 fois au pointage et avait contribué à la qualification inouïe pour des play-off qui ne réunissaient alors que les quatre premières équipes de la saison régulière.

Leader sur la glace, discret à l'extérieur

Électrisant sur la glace, Kelly Glowa véhiculait une autre image à l’extérieur de la patinoire. On le disait timide, voire peu convivial. «J’en ai conscience, lâche-t-il. Mais, pour comprendre cette attitude, il faut connaître mon parcours de vie. J’étais fils unique, mon père était très exigeant. Il m’avait inculqué un principe fondamental: «Quand tu fais quelque chose, fais-le à 100%, sinon ne le fais pas.» Ces mots ont dicté ma conduite durant mon enfance et durant ma carrière.»

Il précise: «C’est vrai que je n’étais pas du genre à aller prendre un verre avec les gars après les matches et que je passais tout mon temps libre avec mon épouse Lauren. Mais j’avais de bonnes relations avec tous mes coéquipiers. L’un d’eux, Aldo Zenhäusern, dont le décès m’a bouleversé, était même mon chaperon. Nous habitions tous les deux à Mollens et il avait pris soin de moi comme si je faisais partie de sa famille.» Ému, il ajoute: «J’espère qu’un jour son maillot No 28 sera retiré et suspendu au plafond de la patinoire.»

Le 16 décembre 1989, en LNB, il dynamite le Lausanne HC.

Après six saisons passées à transpercer les défenses avec le HC Sierre, après six saisons durant lesquelles les «Kelly Glowa olé» avaient résonné dans la Cité du Soleil, le Canadien s’était entendu avec Martigny. «Oui, se marre-t-il, j’avais signé chez l’ennemi. Pour tout vous dire, j’avais longuement hésité. Mais la perspective de jouer sous la houlette de Normand Dubé, le meilleur entraîneur que je n’ai jamais eu, était tellement alléchante. Je crois que les Sierrois l’avaient compris, qu’ils ne m’en avaient pas tenu trop rigueur.»

9 ans plus tard, le retour

L’histoire l’a d’ailleurs démontré. Neuf ans après avoir quitté Graben, en 1991, Kelly Glowa est revenu y disputer ses deux dernières saisons, loin de son Manitoba natal, après avoir notamment transité par le championnat japonais. Bien involontairement, «Le Matin» y avait contribué. Le 27 novembre 1999, l’Olimpija Ljubljana, le club pour lequel patinait Glowa, avait livré un match de Coupe d’Europe à la Valascia contre Ambri. A cette époque, on s’était dit qu’une rencontre avec Glowa pourrait intéresser les lecteurs romands. Durant l’entrevue, notre interlocuteur avait glissé qu’il se portait candidat pour un job à Sierre la saison suivante. «Quelques jours plus tard, je signais mon contrat avec Sierre», révèle-t-il.

A près de 40 ans, son deuxième passage à Graben avait été un brin moins éclatant que le premier. Il avait néanmoins ajouté 105 points à sa fiche en 75 sorties. «Il y avait également un côté symbolique dans ce choix de carrière. Finir là où on a vécu ses plus beaux moments, c’est un cadeau. Aujourd’hui encore, mes trois filles et ma femme me parlent régulièrement de ces deux ans.»

Lui aussi ne semble pas avoir rompu le cordon. «Grâce à la technologie, je crois que j’ai vu tous les buts marqués par Sierre en 2019-2020. Et puis, il y a un an, ce cinquième match contre Martigny en finale de MySports League était fou. J’étais nerveux et un peu jaloux, car les joueurs d’aujourd’hui portent un maillot bien plus beau que celui que nous avions dans les années 90.»

Reconverti dans le milieu des affaires dans sa ville natale, Kelly Glowa a dirigé pendant dix ans une franchise de la chaîne de restauration «Wendy’s», avant de prendre des parts dans un commerce d’articles de sport. «Je suis l’un des quatre propriétaires et j’aime beaucoup ce que je fais, je me considère comme chanceux.» Ces occupations lui ont cependant toujours laissé le temps d’assouvir sa passion pour le hockey. En 2003, il avait ainsi inscrit en prolongation le but qui avait offert aux North Stars de l’Ile-des-Chenes la Allan Cup, le trophée le plus ancien de l’histoire de son sport.

La retraite après une charge

Jusqu’en 2019, il ne s’est presque pas passé un jour sans qu’il ne chausse ses patins et n'empoigne sa crosse. Sa dernière adresse: les Border Kings de Boissevain, un club de la Tigers Hill Hockey League. «A 56 ans, je faisais face à des gars de 18-20 ans, explique-t-il. Le deuxième joueur le plus âgé de la ligue avait 35 ans.» En 25 matches (play-off compris), il avait obtenu 27 points. «Mais là, c’est fini, assure-t-il. La ligue est très physique et j’ai reçu une charge qui m’a mis dans les vapes durant une quinzaine de minutes. Une fois que j’avais retrouvé mes esprits, j’avais promis à Lauren que je n’y retournerais plus. Et comme je suis quelqu’un de parole…»

Il y a 35 ans, il s'était marié à Dübendorf avec Lauren.

Rayon paroles, il avait également promis à son épouse de la ramener à Dübendorf, là où le couple avait uni sa vie devant dix convives il y a 35 ans. Il l’avait fait en 2018 au détour d’un voyage au Népal. «Maintenant que nos filles volent de leurs propres ailes, qu’elles ont leur situation à Denver et à Calgary, on envisage d’entreprendre un virage dans notre existence. L’Alberta est une option, le Valais, où je me verrais bien entraîner des juniors, en est une autre.»

Emmanuel Favre