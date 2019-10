Les deux clubs suisses engagés mardi soir en Ligue des champions ont chacun fêté une victoire. Sur la glace du Banksa Bystrica (Slovaquie), Ambri s’est imposé 4-0 grâce à un but de Kneubuehler, un doublé de D’Agostini et une petite merveille de Zwerger.

????! NO WAY! WHAT A GOAL! Dominic Zwerger is a superstar! @HCAP1937 pic.twitter.com/MmMEW8touH — Champions Hockey League (@championshockey) October 8, 2019

Cette victoire permet aux Léventins (7 points) de rester au contact de Farjestad (8), 2e du groupe G après cinq matches.

Berne bat Grenoble

De son côté, Berne a battu 4-1 le club français de Grenoble. À la Postfinance Arena, le champion de Suisse a pu compter sur des réussites de Berger, Krueger, Sciaroni et Blum pour s’imposer. Après cinq matches, les Ours sont troisièmes du groupe E avec 8 points et talonnent désormais les Finlandais de Kärpät (9).

La sixième et dernière journée des poules de qualifications aura lieu dans une semaine. Chacun des huit groupes comporte quatre équipes, et les deux premiers du classement sont qualifiés pour les huitièmes de finale.