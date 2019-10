Lorsque l’on aspire à faire partie des cadors du championnat et que l’on n’est pas en mesure de proposer quatre blocs complets, ça fait un peu tache. D’autant qu’on ne parle pas d’une avalanche de forfaits, mais de trois absents qui plombaient l’attaque du LHC samedi soir contre Ambri: Cory Emmerton (blessé), Joel Vermin (suspendu) et Ronalds Kenins (raisons familiales). Trois tuiles face auxquelles il a fallu rappeler Lee Roberts des Ticino Rockets pour l’aligner sur la quatrième triplette avec Tim Traber et des joueurs de centre qui se sont relayés en doublant certains shifts.

Du bricolage, situations spéciales comprises. Car tant Emmerton que Vermin et Kenins avalent habituellement du temps de jeu en power play comme en box play. Résultat: des leaders offensifs tels que Christoph Bertschy (24’01'' de glace samedi), Cody Almond (22’27''), Josh Jooris (22’22'') et Dustin Jeffrey (21’37'') ont fait exploser leur moyenne de présence contre Ambri.

Le tout au bout d’un enchaînement de six matches en neuf jours et alors que se profile un voyage en République tchèque de mardi à jeudi (Champions Hockey League). Ou quand le manque de profondeur de l’effectif lausannois est mis en lumière et devient un risque.

Contre Ambri, le LHC s’en est toutefois tiré (3-1). Sans briller, mais en s’accrochant après l’ouverture du score léventine et en essayant, encore et encore (Bertschy en tête), d’aller chercher la victoire. Il a certes gâché plusieurs opportunités de passer une soirée moins tendue (merci Tobias Stephan, au passage). Mais il a assuré l’essentiel en évitant de lancer une série de défaites après le revers de vendredi à Bienne.

Jérôme Reynard, Lausanne

Lausanne - Ambri 3-1 (0-0 1-1 2-0)

Vaudoise aréna: 8210 billets vendus.

Arbitres: MM. Salonen, Hungerbühler; Altmann, Wermeille.

Buts: 21e Hofer (Zwerger, Fora/5c4) 0-1, 32e Antonietti (Herren/Froidevaux) 1-1, 41e Frick (Jooris) 2-1, 59e Bertschy (Jeffrey, Junland/cage vide) 3-1.

Lausanne: Stephan; Heldner, Junland; Lindbohm, Frick; Nodari, Grossmann; Oejdemark, Genazzi; Moy, Almond, Leone; Bertschy, Jooris, Jeffrey; Antonietti, Froidevaux, Herren; Traber; Roberts. Entraîneur: Peltonen.

Ambri: Manzato; Plastino, Fischer; Fora, Dotti; Ngoy, Pinana; Jelovac; Hofer, Flynn, Sabolic; D’Agostini, Müller, Zwerger; Trisconi, Goi, Bianchi; Neuenschwander, Dal Pian, Kneubuehler; Egli. Entraîneur: Cereda.

Notes: Lausanne sans Emmerton (blessé), Vermin (suspendu) ni Kenins (raisons personnelles). Ambri sans Conz, Rohrbach, Kostner (blessés) ni Payr (malade). 57’23'': Ambri demande un temps-mort et joue sans gardien jusqu’à 58’18''.

Pénalités: 3x2’ + 1x10’ (38e Nodari) contre Lausanne; 5x2’ contre Ambri.

Pour les détails du match et le résumé vidéo, cliquez ici.