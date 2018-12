Le championnat de NHL s’est accordé une pause de trois jours et reprendra ses droits dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors que les 31 équipes s’apprêtent à atteindre la mi-saison, treize Suisses ont griffé la glace et accumulé 313 titularisations depuis le début de la campagne 2018-2019. Douze d’entre eux ont inscrit leur nom sur la feuille des compteurs pour un total de 154 points. Neuf ont allumé la lampe et permis à la légion helvétique d’amasser 55 buts.

Cependant, tous les Suisses n’ont pas la même influence sur le jeu et le même rôle sur la glace. Certaines attentes ont été déçues, d’autres ont été dépassées. On fait le point par le biais d’un classement, forcément subjectif, des performances de nos légionnaires dans la ligue la plus compétitive de la planète.

1. Timo Meier (22 ans, ailier, Sharks de San Jose)

35 matches, 18 buts, 16 assists, 34 points, +11

Même s’il a ralenti la cadence lors des cinq derniers matches, l’Appenzellois est bien parti pour réaliser une saison à 80 points personnels, soit le plus haut total jamais atteint par un hockeyeur helvétique (le record est détenu par le défenseur bernois Mark Streit qui avait obtenu 62 points en 81 matches avec le Canadien de Montréal en 2007-2008). Et ce tout en livrant d’extraordinaires performances collectives comme en témoigne son +11 dans le différentiel des «plus-minus».

Au ratio «nombre de points par match», il est le joueur le plus efficace de la franchise californienne. Avec un tel impact, il peut espérer signer un contrat de longue durée d’une valeur de six à sept millions de dollars par exercice avant le 1er juillet 2019, alors qu’il deviendra agent libre avec compensation.

2. Roman Josi (28 ans, défenseur, Prédateurs de Nashville)

37 matches, 7 buts, 21 assists, 28 points, -1

Le capitaine bernois est le deuxième meilleur compteur de l’équipe du Tennessee, juste derrière l’attaquant Ryan Johansen (31 points). Il est notamment diabolique en avantage numérique (huit points, dont deux buts) et constitue un danger permanent pour les gardiens avec sa capacité à orienter le jeu et à créer de l’espace ainsi qu’avec la puissance de son lancer qui n’a presque plus rien à envier à celui de Shea Weber. La preuve: il a déjà adressé 136 tirs, un chiffre qui le place en 10e position dans la Ligue, et en toute première parmi les défenseurs. Et dire qu’il ne gagne «que» quatre millions de dollars américains par saison alors que sa fiche devrait en commander le double... Il devra patienter jusqu’en juillet 2020, date à laquelle son entente actuelle arrivera à échéance, pour faire sauter la banque.

Flyers kill off what seemed like 45 straight minutes of 5v3 hockey and then immediately after, Carter Hart robs the soul straight out of Roman Josi's body. pic.twitter.com/twNsWmE8sg — Jordie ???? (@BarstoolJordie) 21 décembre 2018

3. Nico Hischier (19 ans, centre, Devils du New Jersey)

31 matches, 9 buts, 14 assists, 23 points, +2

Alors que les Diablotins présentent l’un des pires goal-averages de la ligue professionnelle nord-américaine (-23), le joueur de centre valaisan affiche un +2 lourd de signification, un chiffre qui constitue le meilleur différentiel de son équipe. Malgré l’entame de saison difficile du groupe entraîné par John Hynes, le premier choix du repêchage de 2017 continue de progresser dans un autre registre majeur: troisième meilleur pointeur de son équipe (0,74 point par match), il est en avance sur les chiffres compilés en 2017-2018 (0,63). Il demeure cependant perfectible dans les cercles de mise au jeu, où il fait régulièrement face à des adversaires plus expérimentés et plus roublards. Son pourcentage d’efficacité y est de 43,4%, en hausse d’un petit pour-cent en comparaison de sa première saison.

The Devils in OT... what were the odds on this tonight? ????



(via @EASPORTSNHL) pic.twitter.com/cHrkZWSmEq — New Jersey Devils (@NJDevils) 15 décembre 2018

4. Yannick Weber (30 ans, défenseur, Prédateurs de Nashville)

35 matches, 2 buts, 5 assists, 7 points, +9

Limité à 47 matches lors de la saison régulière 2017-2018, l’arrière bernois est probablement, après Timo Meier, le Suisse le plus surprenant. A 30 ans, malgré un temps de jeu moyen de 12’33'', il est en passe de connaître sa meilleure campagne. Pas dans le chapitre de la production, mais dans celui de la fiabilité défensive. Son différentiel de +9 (il se positionne au deuxième rang chez les arrières des Preds derrière Mattias Ekholm et son +14) témoigne de la valeur de ses performances. Avec un salaire de 675’000 dollars américain, soit le plus bas qu’il est permis d’accorder à un joueur au bénéfice d’une entente à un volet, le beau-frère de Carey Price constitue une aubaine pour son employeur.

After a hot start to the game, Keith Kinkaid couldn't get a beat on this floater from Yannick Weber. pic.twitter.com/G6jV8WAdzA — Sportsnet (@Sportsnet) 26 octobre 2018

5. Sven Bärtschi (26 ans, ailier, Canucks de Vancouver)

10 matches, 3 buts, 3 assists, 6 points, -2

Aligné à seulement dix reprises (sur les 39 livrés par l’équipe de Colombie-Britannique), le Bernois est difficile à évaluer. Mais, avant le 24 octobre, date à laquelle il avait contracté une commotion cérébrale suite à une charge de Tomas Hyka des Golden Knights de Vegas, il avait démontré qu’il était en mesure d’assumer un leadership au sein de ces Canucks en reconstruction. Ses six points, dont trois buts, illustrent le fait que l’ex-joueur de Langenthal a pris du galon dans l’effectif rajeuni de l’équipe entraînée par Travis Green. Et que, à défaut de pouvoir assumer l’impossible succession des jumeaux Sedin, il a les arguments pour se profiler en tant que joueur de franchise.

Selon son club, il devrait pouvoir effectuer son retour au jeu dans les prochains jours ou, au plus tard, le 3 janvier au Centre Bell contre le Canadien de Montréal.

.@Svenbaertschi reveals the details behind his unique hockey gender reveal. Spoiler alert: It's a baeby boy! ???????????? pic.twitter.com/KaaYmC8oOj — Vancouver Canucks (@Canucks) 20 décembre 2018

6. Nino Niederreiter (26 ans, ailier, Wild du Minnesota)

35 matches, 7 buts, 11 assists, 18 points, -9

Le Grison n’évolue pas dans le registre qui lui était jusqu’ici familier. Tantôt aligné sur le flanc gauche, tantôt transposé à l’aile droite, il ne ressemble pas (encore?) au buteur tant redouté des quatre dernières saisons. En 307 matches de saison régulière livrés avec le Wild entre octobre 2014 et avril 2018, il avait enfilé 87 buts (moyenne de 0,3). Lors des 35 premières parties de l’exercice actuel, la moyenne est tombée à 0,2. En revanche, sa contribution dans le chapitre des assists a pris l’ascenseur (0,31 de moyenne par rencontre contre 0,26). Cependant, un chiffre ne peut que conforter la thèse du «début de saison compliqué»: avec son différentiel de -9 (le moins bon de son groupe) au sein d’une escouade qui affiche un goal-average positif (+4), El Nino a perdu de son impact sur le jeu.

Nino Niederreiter has been stellar and will only get better https://t.co/ftaJC3Yqll pic.twitter.com/uC2Ok8ch5s — Zesty NHL MN Wild (@zesty_wild) 18 décembre 2018

7. Jonas Siegenthaler (21 ans, défenseur, Capitals de Washington)

10 matches, 0 but, 2 assists, 2 points, +4

Même s’il a bénéficié des blessures de Christian Djoos et de Brooks Orpik pour être rappelé par le grand club, le Zurichois a jusqu’ici forcé la main de ses coaches. Comme l’a mentionné Todd Reirden, son entraîneur en chef, l’ex-arrière des ZSC Lions a su saisir sa chance. Et les Caps auront des décisions compliquées à prendre lorsque l’infirmerie se videra. Mais, dans tous les registres, le Suisse présente des chiffres qui supportent la comparaison avec ceux compilés par les joueurs d’expérience qu’il a remplacé.

Alex Ovechkin s'est assuré que Jonas Siegenthaler puisse conserver son puck souvenir https://t.co/EE9rjNxzww pic.twitter.com/AhclR8j3fU — SwissHabs (@SwissHabs) 15 décembre 2018

8. Denis Malgin (21 ans, centre, Panthers de la Floride)

22 matches, 3 buts, 5 assists, 8 points, +2

Il est l’incarnation de la définition du «joueur d’utilité» qui dispute un morceau de son avenir à chacune de ses apparitions sur la glace. Il a su tirer profit de l’orientation de la Ligue vers un jeu rapide pour y exercer un rôle au sein d’un quatrième trio malgré son petit gabarit (1,75m pour 80kg). Même s’il a été rayé de l’alignement à quelques reprises, même s’il a effectué quelques allers-retours dans les ligues mineures, il assume son mandat avec fiabilité et avec une régularité dans la production. Et, mine de rien, il vient de disputer son 120e match dans la grande ligue...

DENIS MALGIN SCORES OFF OF MCCANN'S FEED!#FLAPanthers pic.twitter.com/Ei1cgdZywh — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 24 décembre 2018

9. Kevin Fiala (22 ans, ailier, Prédateurs de Nashville)

37 matches, 6 buts, 11 assists, 17 points, -11

Dans le ratio «attentes-performances», le Saint-Gallois est probablement le hockeyeur suisse qui obtient le moins bon score. Même si elle est en baisse par rapport à la saison dernière (0,6 point par match), sa production demeure correcte (0,46). Mais l’entraîneur en chef Peter Laviolette doit maudire l’implication défensive de son No 22. Le goal-average des Preds: +16. Le différentiel de Fiala: -11. Celui du deuxième moins bon joueur de Nashville (Kyle Turris) dans ce registre: -3. Étonnant d’autant plus que, en 2017-2018, l’international suisse était considéré comme un bon élève dans ce domaine (+20). Les questions consistent désormais à savoir si Laviolette est un homme patient et si Fiala est un jeune homme décidé à gommer ses carences.

Torey Krug has been a force for the Bruins over their last seven games while Kevin Fiala has struggled offensively for the Predators. See how the two compare in the @Rodenhiser Heat Zone. pic.twitter.com/cy048VEDXg — NESN (@NESN) 22 décembre 2018

10. Sven Andrighetto (25 ans, ailier, Avalanche du Colorado)

21 matches, 3 buts, 2 assists, 5 points, +2

Il n’est pas aisé de s’attirer les projecteurs à Denver où les membres du premier trio (Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen) ont inscrit près du 50% des buts de l’Avalanche (62 sur 129). Longtemps blessé en début de saison, le Zurichois n’a pas eu l’occasion de se battre pour tenter de décrocher un poste en vue dans l’effectif de Jared Bednar. Il se satisfait donc d’un rôle de subalterne, et son temps de jeu moyen n’est que de 12’15. Cela se ressent dans la colonne de la production puisque, avec sa moyenne de 0,24 point par match, il ne figure qu’au douzième rang parmi les attaquants d’une équipe dont le jeu est résolument orienté vers l’offensive. En fin de contrat au terme de la saison, l’ancien choix du Canadien de Montréal n’offre pas (encore?) toutes les garanties pour forcer son employeur à lui tendre le Caran d’Ache.

SVEN ANDRIGHETTO WITH A TERRIFIC TALLY TO TIE IT UP!#GoAvsGo pic.twitter.com/8tBJw9zYzy — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 15 décembre 2018

11. Mirco Müller (23 ans, défenseur, Devils du New Jersey)

26 matches, 0 but, 5 assists, 5 points, -7

L’ancien premier choix des Sharks de San Jose semble être dans l’eau chaude depuis quelques semaines dans le New Jersey. S’il avait été régulièrement aligné par John Hynes lors des 20 premiers matches, il a fréquemment été laissé dans les tribunes depuis (il ne s’est notamment pas habillé lors des deux derniers matches). Est-ce à dire que le coach a perdu patience avec son arrière zurichois, qui n’est certes pas un modèle de mobilité, mais qui ne présente pas des statistiques plus mauvaises (différentiel de -5) que les autres membres de la brigade défensive?

In warmups, #NJDevils are looking like this for the matchup against the #Sens:



•Mirco Mueller also on the ice, but didn’t take part in line rushes. pic.twitter.com/cDYj9ekYSu — Amanda Stein (@amandacstein) 21 décembre 2018

12. Luca Sbisa (28 ans, défenseur, Islanders de New York)

8 matches, 0 but, 1 assist, 1 point, 0

Parmi les 26 joueurs de champ convoqués par l’entraîneur Barry Trotz depuis le début de l’exercice 2018-2019, le Zougois ne figure qu’au 21e rang dans la hiérarchie des joueurs les plus utilisés. Le finaliste de la Coupe Stanley 2018 a eu l’occasion de vérifier que le hockey avait changé et que son profil ne correspondait plus aux normes requises aujourd’hui. Le contrat signé avec les Islanders lors du camp d’entraînement du mois de septembre était peut-être son dernier avec une organisation de NHL.

Luca Sbisa with authority sits down Alexander Radulov #Isles pic.twitter.com/demJGFbZ6K — Rob Taub (@RTaub_) 24 décembre 2018

13. Dean Kukan (25 ans, défenseur, Blue Jackets de Columbus)

6 matches, 0 but, 0 assist, 0 point, -1

On ne peut que saluer l’abnégation de l’arrière zurichois qui n’avait jamais été repêché et qui a réussi à vivre son rêve et à accéder à la plus prestigieuse ligue du monde. Mais, ainsi que le montre son utilisation très parcimonieuse chez les Tuniques Bleues depuis trois ans (25 convocations), il lui sera difficile de s’y établir.

No lineup changes expected for the #CBJ tonight vs. #VegasBorn. Scratches to be Anthony Duclair and Dean Kukan. Duclair skating some on the PK today in practice to get some work. — Jeff Svoboda (@JacketsInsider) 17 décembre 2018

(nxp)