Nico Hischier ne masque pas son impatience à l’idée d’affronter son ancienne équipe, le CP Berne, lundi soir dans la capitale à l’occasion des Global Series, une tournée internationale de la NHL avant le début de la saison régulière. Le Valaisan de 19 ans, comme le reste de son équipe, est encore en rodage avant le coup d’envoi du championnat régulier samedi prochain à Göteborg contre les Edmonton Oilers.

Nico Hischier, à quel point est-ce important pour vous de ne pas perdre ce match contre le CP Berne?

(Il rigole). Vous savez, je pense que le résultat final sera secondaire. C’est un événement unique que de pouvoir jouer contre Berne ici en Suisse, et nous voulons avant tout prendre du plaisir.

Vous connaissez beaucoup de joueurs dans l’équipe du CP Berne. Est-ce que certains d’entre eux vous ont chambré ou lancé un pari?

Non, non, pas de pari, pas pour l’instant en tout cas. C’est vrai, je connais tout le monde, et il y a même certains joueurs avec qui j’ai joué en junior, en novices (ndlr : comme Yannick Burren par exemple). Ce sera cool de joueur contre le SCB, je suis impatient.

Votre première saison en NHL a été une réussite et les Devils vous ont d’entrée de jeu donné beaucoup de responsabilités. Appréhendez-vous un peu cette deuxième saison, que l’on dit toujours plus compliquée à négocier?

Non, car maintenant je sais à quoi m’attendre. La première année était difficile car tout était nouveau et inconnu pour moi. Désormais, je suis un joueur de deuxième année, je connais tout le monde, que ce soit les joueurs et tous les membres de l’entourage du club. Je suis beaucoup plus relax.

Comment décririez-vous cette équipe des Devils?

Je crois que nous sommes une équipe sympa à voir jouer, une équipe qui va de l’avant et met de la vitesse dans son jeu. Nous sommes un bon groupe de jeunes joueurs. Nous nous apprécions, nous vivons bien ensemble. Toute l’organisation est très classe, et c’est un club au sein duquel on se sent très vite à l’aise.

Quel joueur vous a le plus impressionné durant votre première campagne en NHL?

Connor McDavid, des Edmonton Oilers. Il est incroyable, il sait tout faire et va tellement vite aussi!

Pour terminer, qui est selon vous le meilleur Suisse qui ne joue pas en NHL?

Gaëtan Haas du CP Berne!

