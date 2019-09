Un salaire maximum pour un minimum d'efforts: c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'offre d'emploi (très sérieuse) récemment publiée par Budweiser et partagée par de nombreux médias nord-américains.

La branche canadienne de la marque de bière propose en effet un salaire de 50'000 dollars à son futur employé pour que celui-ci...regarde des matches de son équipe préférée de hockey durant toute la saison! Plus précisément: tous les matches à domicile et un match sur deux à l'extérieur. Comble du bonheur, l'heureux gagnant pourra même inviter jusqu’à trois amis par rencontre lorsqu’il se déplacera à l'extérieur.

La campagne de pub orchestrée par Budweiser a été assurée par Paul Bissonnette. L'ancien hockeyeur canadien des Penguins et des Coyotes notamment a d'ailleurs assuré la promo sur Twitter.

NOW HIRING: Chief Hockey Officer for the 2019-2020 season. I’ve teamed up with @budweisercanada to recruit a new CHO. $50K salary + perks to watch all of your team’s games this year with the buds. Let the games begin.#LayItOnTheLine #partner



APPLY NOW https://t.co/r6aIwUXBAn pic.twitter.com/v06KzhLS13